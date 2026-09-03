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高雄連日豪雨 大寮區濃公路252巷道路裂縫封路
高雄連日豪雨，大寮區濃公路252巷道路路面出現裂縫。市府水利局今天表示，目前已先封路，經評估尚無立即性危險，待雨勢停歇、施工條件許可後，將立即針對路面裂縫填補修復。
針對大寮區濃公路252巷道路路面出現裂縫，水利局現場勘查後表示，主要是近期連日豪雨，上寮排水漿砌卵石護岸受水流持續沖刷，造成局部塌陷並連帶使道路路面產生裂縫。
水利局表示，考量現場安全，目前已先行封閉濃公路252巷道路，該路段旁側主要為農地，且周邊尚有其他替代道路可供通行，經現場評估尚無立即性危險，提醒用路人配合改道行駛，勿進入封閉區域。
水利局表示，待雨勢停歇、現場施工條件許可後，將立即針對路面裂縫先以水泥砂漿進行填補，避免雨水持續入滲造成損壞擴大；另災害復建工程提報作業已同步進行，後續將辦理護岸修復，儘速恢復道路及排水設施安全。
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