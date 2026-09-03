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高雄軍人節秋祭 追思緬懷忠勇英靈
今天是九三軍人節，高雄市政府代理秘書長王啓川代表主祭，軍方代表、市政府各一級機關及各界機關首長，到高雄軍人忠靈祠出席秋祭典禮，追思緬懷忠勇英靈。
高雄市政府民政局透過新聞稿表示，「高雄市115年軍人忠靈祠秋祭典禮」於上午10時及11時30分，分別在高雄市軍人忠靈祠燕巢園區及鳥松園區舉行。
高雄民政局指出，由高雄市政府代理秘書長王啓川代表主祭，軍方代表、高雄市政府各一級機關及各界機關首長陪祭。典禮在海軍陸戰隊樂儀隊引領下，莊嚴肅穆，另外，參與追思的遺族家屬約計1000人，在寧靜園區中緬懷先人。
高雄民政局表示，配合高雄市政府淨零政策，燕巢園區及鳥松園區均實施金銀紙集中代燒，並宣導祭拜民眾可用「以功代金」或透過線上網址祭拜追思先人。
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