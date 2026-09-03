防治登革熱稽查工地獲近70個陽性容器 高雄衛生局開罰

高雄小港沿海路是通往臨海產業園區與洲際貨櫃中心的重要聯外道路，聯結車、貨櫃車等大車數量多，連日降雨導致馬路不斷出現小坑洞，重車輾壓後濺起水花，騎士抱怨天天「上演越野障礙賽」。議員曾麗燕質疑，前市長韓國瑜鋪設的品質較佳，維持4至5年不壞。道工處回應，一直都有派人巡補坑洞，標準都一樣。

2026-09-03 14:57