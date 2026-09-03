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防治登革熱稽查工地獲近70個陽性容器 高雄衛生局開罰
因應高雄市岡山區本土登革熱家庭群聚疫情，市府衛生局近日加強稽查警戒範圍內高風險場域，近1週內已查獲多達175個陽性容器及多處髒亂點，其中建築工地多達近70個，將依法開罰。
高雄市衛生局今天新聞稿表示，為嚴防岡山區疫情擴散，近日加強稽查警戒範圍內近40處工地、移工宿舍、菜園與空地等高風險場域，近1週內已查獲多達175個陽性容器及多處髒亂點，其中建築工地就達近70個。
衛生局指出，查獲陽性孳生源樣態包括輪胎、帆布、鞋子、金爐及地面積水等多元樣態，環境相當雜亂，凸顯部分工地環境管理未落實。尤其近期高溫且降雨頻繁，雨後積水更有利病媒蚊孳生繁殖，呼籲工地管理單位務必提高警覺。
衛生局強調，登革熱防治不容任何環境死角，尤其岡山區目前正值疫情警戒關鍵期，工地若未善盡環境管理責任，不僅增加工區內工作人員感染風險，也可能造成帶病毒病媒蚊向鄰近社區擴散，進一步增加疫情傳播風險。
衛生局表示，將持續加強高風險場域稽查，如經查獲孳生病媒蚊幼蟲，將依法最高處新台幣1萬5000元罰鍰；另外，如果1年內遭罰3次未改善，將要求工地立即停工進行環境整頓，直至複查合格後才能復工。
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