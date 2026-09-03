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高雄山茶飄香大阪 農業局跨海搶攻日本精品市場

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄山茶近年屢獲國際專業評鑑肯定，包含日本世界綠茶大賽金賞及比利時ITI國際風味評鑑等殊榮，活動現場展示多款高雄山茶精品，展現高雄山茶進軍國際精品茶市場的品牌實力。圖／高市農業局提供
高雄山茶近年屢獲國際專業評鑑肯定，包含日本世界綠茶大賽金賞及比利時ITI國際風味評鑑等殊榮，活動現場展示多款高雄山茶精品，展現高雄山茶進軍國際精品茶市場的品牌實力。圖／高市農業局提供

為提升高雄安全農產在日本市場的國際能見度，高雄市農業局特地前往日本大阪舉辦高雄山茶專場茶席交流推廣會，現場透過專業品茗、和食餐茶搭配及產地風土介紹，精準對接日本關西地區進出口業者、百貨超市、精品旅宿及餐飲通路，拓展海外採購與代理合作契機，積極開創高雄山茶產業的外銷新藍海。

高雄山茶近年在國際舞台屢獲肯定，不僅於日本世界綠茶大賽勇奪雙金賞，更於比利時ITI（International Taste Institute）國際風味評鑑及法國AVPA「世界茶葉大賽」獲得肯定，高市農業局主秘方啟峰表示，高雄擁有豐富且具特色的山茶資源，高雄山茶不僅是優質農產品，更蘊含山林環境、地方文化與產業傳承。此次在大阪舉辦茶席，透過日本主廚、通路與採購業者的專業交流，讓高雄山茶以更貼近日本市場的方式被品味與理解。未來農業局將持續協助在地茶產業強化品牌、產品及國際通路布局，推動更多展售、策展與跨域合作，讓高雄山茶走進日本消費者的生活，開創高雄農產國際行銷的新契機。

高雄市政府農業局於大阪舉辦高雄山茶專場茶席交流推廣會，農業局主任秘書方啟峰與日本觀光、旅宿及相關產業代表交流互動，透過茶席體驗深化對高雄山茶品牌與特色風味的認識。圖／高市農業局提供
高雄市政府農業局於大阪舉辦高雄山茶專場茶席交流推廣會，農業局主任秘書方啟峰與日本觀光、旅宿及相關產業代表交流互動，透過茶席體驗深化對高雄山茶品牌與特色風味的認識。圖／高市農業局提供

高雄山茶專場茶席於大阪展開交流，農業局主任秘書方啟峰與會代表透過品茗、餐茶搭配及產地風土介紹，深入認識高雄山茶特色，現場並就產品應用與市場合作交換意見。圖／高市農業局提供
高雄山茶專場茶席於大阪展開交流，農業局主任秘書方啟峰與會代表透過品茗、餐茶搭配及產地風土介紹，深入認識高雄山茶特色，現場並就產品應用與市場合作交換意見。圖／高市農業局提供

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