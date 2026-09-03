快訊

翻譯疑外洩五熊判決結果 網友看了大怒「判太輕了吧」

狠詐慈濟10.6億 律師陳昱瑄又騙投資公司5400萬…再遭追加起訴

雨區擴大！17縣市大雨特報 恐一路下到明天、外加雷擊強陣風

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄沿海路坑洞多到像挑戰障礙賽 網友懷念當年「川伯」鋪的路

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
連日降雨導致高雄沿海路馬出現許多坑洞，機車騎士抱怨，騎車出門會被積水噴水，還要閃坑洞、避大水窪，路況非常差。圖／讀者提供
連日降雨導致高雄沿海路馬出現許多坑洞，機車騎士抱怨，騎車出門會被積水噴水，還要閃坑洞、避大水窪，路況非常差。圖／讀者提供

高雄小港沿海路是通往臨海產業園區與洲際貨櫃中心的重要聯外道路，聯結車、貨櫃車等大車數量多，連日降雨導致馬路不斷出現小坑洞，重車輾壓後濺起水花，騎士抱怨天天「上演越野障礙賽」。議員曾麗燕質疑，前市長韓國瑜鋪設的品質較佳，維持4至5年不壞。道工處回應，一直都有派人巡補坑洞，標準都一樣。

市民抱怨說，過了中鴻鋼鐵廠，北上路段坑洞多，「什麼施工品質，不知什麼時候才會真正改善」。還有網友懷念說，當年「川伯」（時任副市長李四川）刨挖30公分重新鋪設，中山路機場段7年來平坦一如往昔。

議員曾麗燕今天在議會工務部門質詢指出，連下兩周大雨之後，很多道路都有坑洞，甚至多達十幾處；中山路至沿海路以前路況很糟糕，整條路都是大小坑洞，但在韓國瑜市府團隊重新刨鋪後改善很多。

高市道工處長林志東表示，他於2018年寫計畫爭取中山路、沿海路道路鋪設，當年是委託顧問公司調查基底層之後才施工，一路從中山路、沿海路施工至南星路，由中央前瞻計畫經費補助8億元施作。

林志東強調，以前的施工及養護標準都跟現在一樣，近日道工處一直都有派人巡補道路坑洞，第一時間會先把坑洞填平，等待放晴再重新處理。

連日降雨導致高雄沿海路馬出現許多坑洞，機車騎士抱怨，騎車會被積水噴水，還要閃坑洞、避大水窪，路況非常差。圖／讀者提供
連日降雨導致高雄沿海路馬出現許多坑洞，機車騎士抱怨，騎車會被積水噴水，還要閃坑洞、避大水窪，路況非常差。圖／讀者提供

高雄市議會曾麗燕質疑，高雄中山路、沿海路坑洞太多，道路鋪設的品質似乎不如以往。圖／取自高雄市議會官網
高雄市議會曾麗燕質疑，高雄中山路、沿海路坑洞太多，道路鋪設的品質似乎不如以往。圖／取自高雄市議會官網

高雄 貨櫃 曾麗燕

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高雄連日大雨楠梓道路塌陷 驚現10米「天坑」

台中市政路工期延至2027年8月　經費增逾6.4億、市府：已全力趕工

37年才還完！高雄舉債興建社宅遭審計點名 市府：社宅還會增加

獨／屏科實中周邊「大工區」開學4天3學生摔車 通學步道靠三角錐

相關新聞

高雄沿海路坑洞多到像挑戰障礙賽 網友懷念當年「川伯」鋪的路

高雄小港沿海路是通往臨海產業園區與洲際貨櫃中心的重要聯外道路，聯結車、貨櫃車等大車數量多，連日降雨導致馬路不斷出現小坑洞，重車輾壓後濺起水花，騎士抱怨天天「上演越野障礙賽」。議員曾麗燕質疑，前市長韓國瑜鋪設的品質較佳，維持4至5年不壞。道工處回應，一直都有派人巡補坑洞，標準都一樣。

漁獲遭限賣？澎湖區漁會駁斥謠言

澎湖區漁會總幹事顏德福今天清晨到台中魚市場了解澎湖漁獲拍賣情形，都順利進場拍賣。他說，漁獲遭限賣謠傳不攻自破，漁民可放心...

凱旋青樹37年才還得完…高雄舉債蓋社宅遭示警 市府：續增建

高雄力推社宅卻遭審計處點名，近三年人口減少一點一萬人，住宅卻增加三點一七萬戶，市府自建社宅多仰賴舉債，其中凱旋青樹社宅借款近十一億元，評估卅七年才能清償。議員追問社宅興建量是否下修？副市長林欽榮回應，高雄透過公辦都更、聯合開發等方式取得社宅，整體戶數仍會增加。

單日1200車次！南星計畫區收土方車流量暴增 高市府檢討分流

「土方之亂」引發營建剩餘土石方無處去，高雄市政府開放南星計畫區收受土方，載運土方車次卻暴增四倍，原本每日約三百車次，如今最高達一千兩百車次，民代痛批「小港不是全市的土資場」；副市長林欽榮允諾交由工務局檢討南北分流，同時精進地方社區回饋與照顧措施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。