高雄沿海路坑洞多到像挑戰障礙賽 網友懷念當年「川伯」鋪的路

高雄小港沿海路是通往臨海產業園區與洲際貨櫃中心的重要聯外道路，聯結車、貨櫃車等大車數量多，連日降雨導致馬路不斷出現小坑洞，重車輾壓後濺起水花，騎士抱怨天天「上演越野障礙賽」。議員曾麗燕質疑，前市長韓國瑜鋪設的品質較佳，維持4至5年不壞。道工處回應，一直都有派人巡補坑洞，標準都一樣。

市民抱怨說，過了中鴻鋼鐵廠，北上路段坑洞多，「什麼施工品質，不知什麼時候才會真正改善」。還有網友懷念說，當年「川伯」（時任副市長李四川）刨挖30公分重新鋪設，中山路機場段7年來平坦一如往昔。

議員曾麗燕今天在議會工務部門質詢指出，連下兩周大雨之後，很多道路都有坑洞，甚至多達十幾處；中山路至沿海路以前路況很糟糕，整條路都是大小坑洞，但在韓國瑜市府團隊重新刨鋪後改善很多。

高市道工處長林志東表示，他於2018年寫計畫爭取中山路、沿海路道路鋪設，當年是委託顧問公司調查基底層之後才施工，一路從中山路、沿海路施工至南星路，由中央前瞻計畫經費補助8億元施作。

林志東強調，以前的施工及養護標準都跟現在一樣，近日道工處一直都有派人巡補道路坑洞，第一時間會先把坑洞填平，等待放晴再重新處理。

連日降雨導致高雄沿海路馬出現許多坑洞，機車騎士抱怨，騎車會被積水噴水，還要閃坑洞、避大水窪，路況非常差。圖／讀者提供