單日1200車次！南星計畫區收土方車流量暴增 高市府檢討分流

「土方之亂」引發營建剩餘土石方無處去，高雄市政府開放南星計畫區收受土方，載運土方車次卻暴增四倍，原本每日約三百車次，如今最高達一千兩百車次，民代痛批「小港不是全市的土資場」；副市長林欽榮允諾交由工務局檢討南北分流，同時精進地方社區回饋與照顧措施。

南星計畫區去年十一月七日起收受營建土石方，大批土方車湧入小港，塵土飛揚，引發交通及行車安全疑慮，議員陳麗娜昨質詢表示，當初市府決定將土方送往南星，她就建議不應全部集中南高雄，否則大量土方車長距離跨區運輸，不只增加空汙，也把交通壓力全丟給小港居民承擔。

她說，南星計畫區進場車輛單日最高達一千兩百車次，比工務局過去在議會報告的每天三百車次增加四倍。她調閱資料發現，高雄整體交通事故呈下降趨勢，土方車行經的路段事故卻逆勢增加，顯示大量車流已對地方交通造成衝擊，市府除需訂定每日進場上限，也應研議北高雄去化場域，避免所有車輛集中往南星跑。

林欽榮回應，目前多數民間土資場位於北高雄，針對土方運至南星計畫區，市府會落實分流，要求改走台八八線、台廿九線等道路，降低特定道路負荷。另依新的土資場管理規定及中央要求，運輸車輛須裝設ＧＰＳ，市府會掌握土方運送路線及流向，若有違反規定情形將嚴格查處。