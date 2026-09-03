凱旋青樹37年才還得完…高雄舉債蓋社宅遭示警 市府：續增建

高雄力推社宅卻遭審計處點名，近三年人口減少一點一萬人，住宅卻增加三點一七萬戶，市府自建社宅多仰賴舉債，其中凱旋青樹社宅借款近十一億元，評估卅七年才能清償。議員追問社宅興建量是否下修？副市長林欽榮回應，高雄透過公辦都更、聯合開發等方式取得社宅，整體戶數仍會增加。

審計報告指，二○二三年至二○二五年高雄住宅存量由一一五點一萬戶增加三點一七萬戶，三年來人口卻減少約一點一萬人，加上政府推囤房稅、包租代管及婚育租金補貼等政策，鼓勵空屋釋出，供需條件已變化，但都發局未衡酌最新人口結構、住宅存量，檢討社宅興建量，也未辦理住宅需求總量通盤審議。

審計處更點出，市府自建社宅目標二七四七戶，經費逾一○九億元，多以舉債支應。已完工營運的凱旋青樹社宅舉借十億九八三五萬餘元，評估需卅七年才能清償；且因未全數出租，租金收入低於預期。而大寮、岡山大鵬九村及前鎮亞灣智慧公宅等自建社宅，經費均高於凱旋青樹，舉債成本及自償能力成為市府須面對的財務課題。

議員陳美雅昨質詢時質問，審計處已對高雄社宅政策及財務示警，市府規畫興建數量是否下修？林欽榮表示，高雄整體規畫社宅約二點二萬戶，已陸續動工，市府自建三千三百多戶，主要由住宅基金支應，不會只靠市府自建。持續透過公辦都市更新、聯合開發等，逐步分回一定數量社宅。