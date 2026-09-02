客庄「就醬吃」！台日韓職人竹田尬發酵美食 百元消費券再放大

傳承六堆客庄傳統釀造與醃漬文化，帶動在地產業轉型，屏東縣政府客家事務處舉辦「2026屏東釀醬生活節－客庄就醬吃」9月13日在竹田頓物驛登場，以「客庄就醬吃」為主題，從一甕醬出發，串聯料理、職人、市集、慢旅與跨國發酵文化，邀請大家用味蕾認識屏東客庄。

屏東縣政府客家事務處表示，竹田舊稱「頓物」，過去是六堆米糧與農產集散樞紐，更因得天獨厚充沛陽光與水源充足水質佳，誕生出數家醬油釀造廠。

2026年屏東釀醬生活節打破往年市集展售框架，回歸歷史現場，選定日式木造建築與鐵道交織的「竹田頓物驛」辦理。方便全台遊客搭乘火車直達，更能有效串聯周邊老字號醬油廠、文青冰店、在地小農與餐飲店家，讓傳統釀造產業煥發當代美學活力。

今年首推「台日韓發酵美學PK巔峰對決」，以東亞發酵文化為視角，邀請日本新潟冠軍越光米飯糰職人「樋口飯糰おら家」、恆春韓裔劉主廚打造的「君喬韓式料理」，與屏東在地客家職人「耕心-好食.好物.共好平台」展開東亞發酵文化對話。透過料理展演，展現釀醬如何與不同飲食文化碰撞出新的可能。

客家事務處補充，今年希望讓「釀醬」走出醬缸、走進店家、走上餐桌，串聯內埔、竹田、萬巒等6家特色餐廳包含惜緣亭米販部、竹夢田圓、珍味餐廳、好朋友客家菜、老霸子客家餐館、竹軒複合式餐廳，研發期間限定釀醬料理，販售期間即日起到9月12日。民眾至合作店家點購指定餐點，即可獲得100元市集現金抵用券，帶動「店家用餐→市集消費」的實質經濟循環。

9月13日釀醬慢活市集集結客家釀醬、風土飲食、文創工藝、小農及手作等品牌，讓傳統醬缸與當代生活風格在竹田相遇。推出超吸睛「食光放大券」，以100元現金，即可兌換價值200元的放大券，每人限兌換一組、數量有限，並可於市集品牌攤位折抵使用。

除了市集與美食，9月13日現場安排「鹹檸檬手作」、「醃冬瓜漬體驗」以及「米發發甜酒釀職人分享」，讓民眾親手封存節氣風土。當日主舞台「醬醬好舞台」全天精彩演出，由「豆子劇團」親子劇場、竹田在地客家歌手「李彥鋒×竹田國小」跨世代歌謠共演，兼具傳統底蘊與青年創新。

2026屏東釀醬生活節－客庄就醬吃9月13日在竹田頓物驛登場，以「客庄就醬吃」為主題，從一甕醬出發，串聯料理、職人、市集、慢旅與跨國發酵文化，邀請大家用味蕾認識屏東客庄。記者劉星君／攝影

2026屏東釀醬生活節－客庄就醬吃9月13日在竹田頓物驛登場，以「客庄就醬吃」為主題，從一甕醬出發，串聯料理、職人、市集、慢旅與跨國發酵文化，邀請大家用味蕾認識屏東客庄。圖／屏東縣政府客家事務處提供