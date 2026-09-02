影／周佳琪拚屏東市長連任 父親周典論喊話：共同站出來給她一個溫暖

屏東縣議長周典論2026不選縣議員，今陪同小女兒周芸均登記參選議員時，二女兒周佳琪到場為胞妹加油。周佳琪爭取屏東市長連任，記者問周典論對周佳琪期許，周典論喊話屏東市民，希望屏東市民這三年多來「用眼睛看得到、耳朵聽得到、用心感受得到」，希望市民再給佳琪機會，共同站出來，「給她一個溫暖」。

2026屏東市長選戰升溫，現任市長國民黨籍周佳琪爭取連任、民進黨徵召縣議員梁育慈挑戰，藍綠對決態勢底定，屏東市長一役攸關市政版圖，也被視為年底屏東選戰重要指標之一。

周佳琪今陪同胞妹周芸均到屏東縣選委會登記參選第4選區縣議員，父親周典論到場，父女三人難得同台，周典論被媒體問到兩個女兒投入縣議員、市長選戰對她們的期許。

談到二女兒周佳琪，周典論說，希望屏東市民這三年多來，「用我們的眼睛看得到，用我們的耳朵聽的到，用我們的心感受得到，希望屏東市民可以給秉持認真、努力、熱心投入市公所工作的市長，給她機會，給她一個溫暖」，請大家共同站出來，為佳琪加油打拚，為佳琪能夠連任，創造下個屏東市的佳績。

屏東縣33鄉鎮市，屏東市是縣治所在也是人口數最多鄉鎮市，屏東市長期由國民黨執政，對藍營而言具有守住政治版圖象徵意義；民進黨派出梁育慈挑戰現任者，力拚突破屏東市長期「藍執政」局面。