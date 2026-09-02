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幾可吞車！高雄突冒10公尺大天坑 致災原因找到了
高雄市連日豪、大雨，今天又在楠梓區沖刷道路，造成芎林路出現大約10公尺長的「天坑」。民眾發現，趕緊通報警方，警方已在坑洞旁圍起封鎖線，高雄市水利局初判疑似高雄近日連日下雨沖刷致地下汙水管線破損，造成路基流失下陷，正灌漿回填中。
今天下午4時許，民眾發現芎林路與寶溪北街口道路塌陷，坑洞越來越大，幾乎可吞下一輛轎車，趕緊報警。警方據報後，也馬上派員趕赴現場封鎖道路，沒造成傷亡。
水利局表示，事發地點因鄰近汙水人孔及管線，疑似高雄近日連日下雨沖刷，導致地下汙水管線破損，沖刷路基讓路面下陷。
水利局表示，目前現場進行開挖灌漿作業辦理緊急回填，將於今晚完成回填，以確保道路安全，俟天氣穩定後恢復路面，進行汙水管線內部檢視。
高雄連日大雨除了造成小港區松富街青春嶺擋土牆3度倒塌土石崩落，在市區道路也出現不少大大小小坑洞，昨天也在大寮區鳳林路一段34巷出現坑洞，民代說有，1輛轎車經過，車輪因此受損，今天市府才填補完成。
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