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連續4天停航小琉球變「關島」 鄉民哀號「該規畫跨海大橋」
受低壓帶、西南風及沙德爾颱風外圍環流影響，海域天候與海況極不穩定，東港小琉球航班明天全面停航，這是從8月31日開始連續4天停航，形同「關島」狀況讓鄉民哀號「政府應該開始規畫跨海大橋了」，所幸目前島上的物資仍然充裕。
包括聯營處、泰富航、藍白航等東琉線航運公司船班，從8月31日起因天候影響全都停航，今天再宣布明天亦全日停航，4日將視海況再行公告。連續4天停航讓許多想要往返東港小琉球的民眾叫苦連天，琉球鄉觀光發展協會理事長李佳旗說，今年8月屏東一直下雨，船班也大多停航，影響島上觀光甚鉅。這次停航4天，所幸暑假已結束，島上留下來的遊客不多，約不到50人，所以島上物資仍然夠用。希望接下來9月、10月的連假，能彌補一下暑期流失的客源。
李姓民眾表示，小琉球居民對於停航都有一套因應策略，像他在停航前就已寄了一大箱的食物家。小琉球幾乎家家都有一台冷凍櫃，就是為了在停航前儲備夠食物，因此很少發生物資不足的情形。
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