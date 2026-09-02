才匯2萬買課就停業 黑曼巴拳擊工作室屢搬遷又無預警停業逾200人受害

屏東「黑曼巴拳擊工作室」低價銷售拳擊教練及有氧課程，今年1月、3月連續二次搬遷，影響消費者權益，業者在9月1日又無預警停業。屏東縣政府消保官收到大量申訴電話，請體育發展中心派員到場，業者大門深鎖並已拆除廣告看板，將函文要求業者下周到縣府說明相關退費流程。

消保官吳清宜說，「黑曼巴拳擊工作室」從2024年起大量吸收會員購買團體課程，原設於屏東市大武路健身場館因經營不善，以場館搬遷為由，今年1月起變更營業據點至「民生店」，後因無法支應高額租金，同年3月又遷址於「中正店」。沒想到9月1日業者在臉書與IG張貼正式結束所有營業公告，嚴重影響購買課程消費者權益。

為確保消費者權益並釐清退款方式，屏東縣政府體育發展中心函請負責人到府說明。若業者無正當理由規避、妨礙或拒絕調查，將依消費者保護法第57條規定，裁處3萬元以上30萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。

屏東縣議員陳揚也接獲民眾陳情，受害消費者自救組群組，群組有200多名受害消費者，也有消費者製作表單請大家填寫受害情況，逾200多人受害，損失超過200多萬元。

其中有一名男性消費者今年8月底看到低價促銷課程，轉帳匯款2萬多元，都還沒有使用到課程，業者9月1日就宣布停業，超級傻眼。

屏東縣府指出，該場館今年5月因業者搬遷場館引發消費糾紛，共12件，經召開調解會議，達成分期退費共識並送法院核定，現因業者再次無預警結束營業，造成消費者求償無門，今天目前已收到約13件陳情。

消保官提醒受害者把握時效並採取以下自保措施：

(一)以現金或轉帳付款者，請保留憑證並向法院聲請發支付命令。

(二)信用卡付款者：自業者停止提供服務日(歇業日)起120個日曆天內，且交易清算日起540個日曆天內向發卡銀行提出爭議款申請。

(三)2026年5月已消費調解成立者，若業者清償有一期未到期視為全部到期，得持調解書向法院聲請強制執行。

消保官提醒，切勿因業者低價促銷大量購買健身課程，購買前應先查閱定型化契約，如單次消費金額超過5000元業者應提供履約保證，建議盡量以信用卡刷卡付費，遇有爭議方得向發卡銀行提出爭議款申請。消費者如有任何消費上爭議，可撥打消費者服務專線「1950」或「1999」請求協助。