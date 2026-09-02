選里長也要拚聲量 辜保源高雄40幅看板搶曝光、再推6首競選歌

距離年底九合一選舉不到3個月，基層選戰也熱起來！高雄三民區鼎盛里長參選人辜保源今天上午完成登記，以無黨籍身分投入選戰，他一口氣掛出40幅競選看板，打造6首競選歌曲、拍攝MV，以堪比市議員的選戰規格搶攻選民目光。

辜保源早年從清潔業跨足建築、房屋修繕事業，白手起家的他，事業有成後，投入慈善公益關懷弱勢20多年，並擔任保源鼎盛關懷弱勢社區發展協會理事長，如今再把觸角延伸至公共事務，踏入政治圈從最基層里長選舉出發。

不同於一般選戰多靠拜票、布條及地方組織經營，這次掛出近40幅競選看板，鼎盛里大街小巷都能看到他的身影，拉高知名度。

看板還不夠，他更找來專業音樂人操刀，一次打造6首競選歌曲，親自進錄音室錄製、拍攝專屬MV，其中競選主題曲「用心拚」把自己奮鬥歷程寫進歌曲，藉此傳達投入基層服務決心，爭取里民認同。

辜保源表示，鼎盛里位在三民區最北端，緊鄰左營、仁武，過去屬於覆鼎金舊部落，民國5、60年代更是「磚仔窯」聚集地，隨著都市發展，周邊有獅湖國小、文藻外語大學、高雄榮民總醫院，加上鄰近國道10號、鼎金系統交流道，逐漸從傳統聚落成為現代住宅區。

他認為鼎盛里處於轉型關鍵期，這次喊出「保源最用心、鼎盛一家親」，並以用心服務、照顧弱勢、建設鼎盛、幸福家園為競選主軸，提出10項政見，強調自己要做的不是口號，而是里民每天看得到的改變。

辜保源表示，若當選，將針對上下班尖峰車流、巷道安全及停車問題，爭取改善交通標誌、標線、照明及行人安全設施，全面盤點里內道路，處理坑洞、排水設施、金屬人孔蓋防滑，以及路面高低落差等問題。

他也提出成立便民服務窗口、提供免費法律諮詢、協助弱勢家庭及獨居長者連結社福資源，結合警政及社區力量強化防詐、防竊宣導，未來也規畫舉辦敬老、親子、節慶、健康及公益活動，拉近鄰里關係。

高雄市三民區保源鼎盛關懷弱勢社區發展協會經常舉辦公益活動。記者郭韋綺／攝影