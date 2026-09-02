高雄市公告第3季土地標售 9筆建地16日開標

高雄市地政局今天公告今年第3季開發區土地標售，共推出7標、9筆建地，標售土地涵蓋住宅、商業等不同使用分區，總底價達新台幣15億2107萬6133元，將於9月16日開標。

高雄市地政局今天發布新聞稿表示，今天公告今年第3季開發區土地標售，共推出7標、9筆建地，包括鄰近萬家福商圈的大學城住宅土地、有機場與港區門戶優勢的商業土地等，總底價達15億2107萬6133元。

其中，高雄大學區段徵收區推出約1292坪住三土地，臨大學東路及大學28街，鄰近中山高中及萬家福商圈，土地具備興建住宅大樓條件。小港區第89期重劃區鄰近高雄國際機場與高雄港，推出約973坪商三土地，適合規劃住商大樓。

此外，第100期重劃區推出2筆住宅區土地，分別為85坪及171坪，鄰近草潭埤滯洪公園、八卦休閒公園等公共設施，適合規劃透天住宅。三民區第18期重劃區推出3筆1標住四土地，位於鼎金後路，具住商使用彈性。

還有大寮及林園區也各推出1筆土地。地政局表示，第3季標售土地涵蓋住宅、商業等不同使用分區，區位與產品條件各有特色。標售作業今天公告，將於9月16日開標，投標人可至市府索取標售海報及標單，或至網站下載資料。