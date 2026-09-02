79票之差再戰！邱佳娟登記長治鄉長 喊年輕上場推出六大願景

屏東縣民進黨提名長治鄉長參選人、鄉民代表邱佳娟，兩年多前參與長治鄉長補選，以些微差距79票敗給政壇老將吳亮慶。2026年底大選，兩人將再度對決，邱佳娟今在親友、年輕夥伴及社區長輩陪同下，登記參選第20屆長治鄉長，展現女性參政堅韌毅力及破釜沉舟的決心。

邱佳娟說，兩年前鄉長補選以些微差距落敗，但她深耕在地未停歇。屏東縣邁向科技新未來關鍵契機，長治鄉占據極其重要地理位置。經與在地耆老及年輕夥伴深入探討，她提出全方位六大施政願景，期待讓年輕人有機會上場服務，帶領長治轉型，成為值得更好的幸福長治。

產業發展與就業，邱佳娟主張在中央及地方政府串聯農科、熱帶產業及海豐三大園區，積極媒合在地人才與企業職缺，並以創造4000個優質就業機會為目標，將人才留在長治，結合產業、科技與在地文化，打造充滿活力與人文底蘊的全新長治。

為提升鄉親的生活安全，邱佳娟說，她將以向縣府爭取1.6億元德協滯洪池為基礎，盤點繁華、德協、德成等易淹水區的排水系統，逐步分區、分段改善，提升全鄉防洪能力及抗災韌性。滯洪池公園未來也規畫舉辦特色市集與草地音樂會，透過活化公有土地持續增加公園綠地，提供鄉親更多休憩空間。

針對教育、醫療與交通，邱佳娟承諾將協助加速德協公托如期完工、改善校園教育環境，做孩子成長的堅實後盾；並全力推動長治鄉衛生所重建，完善各村社區活動中心與照顧據點，打造全齡友善環境。

在交通與觀光上，她除了延續擔任代表期間成功爭取YouBike設站經驗，將進一步以新潭、進興、崙上站點為基礎擴大全鄉佈建，串聯古厝、信仰中心及在地產業，推動「村莊走讀」低碳微旅行。

屏東縣長治鄉長吳亮慶，曾擔任6屆縣議員，2023年因賄選無當選無效遭法院判決確定解職。2024年參與長治鄉長補選，以79票差距險勝對手邱佳娟，吳亮慶選舉至今無敗績。2026表態參選連任。兩人將再度對決。

屏東縣民進黨提名長治鄉長參選人、鄉民代表邱佳娟，今在親友、年輕夥伴及社區長輩陪同下，登記參選第20屆長治鄉長，展現女性參政堅韌毅力及破釜沉舟的決心。圖／邱佳娟提供