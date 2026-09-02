南星土方車暴增4倍！單日1200車次 議員轟：小港不是全市土資場

「土方之亂」引發營建剩餘土石方無處去問題，高市府開放南星計畫區收受土方，卻衍生土方車暴增4倍爭議，議員陳麗娜今質詢指出，市府原估每日約300車次，如今最高達1200車次，直言「小港不是全市土資場」；副市長林欽榮允諾檢討南北分流，交由工務局評估。

南星計畫區近期收受營建土石方，大批土方車湧入小港，塵土飛揚，也引發交通及行車安全疑慮，陳麗娜表示，當初市府決定將土石方送往南星時，她就曾提出高雄幅員遼闊，土方去化不應全部集中南高雄，南、北都應有適當去處，否則大量土方車長距離跨區運輸，不只增加空污，也把交通壓力全丟給小港居民承擔。

她指出，南星計畫區自2025年11月7日起開放收受土方，近期最高單日進場量已達1200車次，與工務局過去在議會報告的每天300車次相比，增加至4倍，大家可以想像現在小港的交通狀況有多嚴峻。

陳麗娜說，她調閱資料發現，高雄整體交通事故呈現下降趨勢，但土方車行經的相關路段事故卻逆勢增加，顯示大量車流已對地方交通造成衝擊，要求市府正視問題，除了訂定每日進場上限，也應研議北高雄土方去化場域，避免所有車輛集中往南星跑，長期真的不能再這樣下去。

林欽榮回應，小港並非全市土資場，目前多數民間土資場位於北高雄，針對南星土方運輸，市府會落實分流，不能讓車輛全部集中行駛沿海路，並要求依規定改走台88線、台29線等道路，降低特定道路負荷。

林欽榮說，依新的土資場管理規定及中央要求，運輸車輛須裝設GPS，市府會掌握土方運送路線及流向，若有違反規定情形將嚴格查處，至於南北分流及北區去化場域，他允諾列入檢討，要求工務局進一步評估，同時對地方社區回饋與照顧措施持續精進。