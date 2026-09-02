205兵工廠蓋大巨蛋？議員曝土地成本破百億 林欽榮：下任市長決定

205兵工廠蓋大巨蛋引爆議會攻防，議員質疑，市府基金預計借到600多億元投入土地開發，成本不低，若拿10公頃蓋大巨蛋，土地成本恐達百億元；副市長林欽榮對此回應，選址、規模及財務仍須專業評估，是否興建「留給下一任市長決定」。

議員陳麗娜今天質詢指出，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆喊出「大亞灣計畫」，主張在205兵工廠蓋大巨蛋，今年4月台鋼雄鷹公開表態催生巨蛋，還透露曾與賴瑞隆討論、具有共識。

不過205兵工廠由地政局辦理區段徵收開發，平均地權基金預計借款600多億元開發土地，土地取得及開發成本高昂，市長陳其邁先前談到輝達選址時也直言「這塊土地很珍貴」，她認為，輝達進駐屬於產業招商，可創造就業與產值，但若拿出約10公頃蓋大巨蛋，市府更應交代土地成本及財務如何回收。

陳麗娜表示，205兵工廠有29公頃為特貿四、特貿六，另29公頃規畫為綠地、公園、交通及道路用地，大巨蛋若使用公園用地，涉及都市計畫變更，也可能壓縮原有綠地，若土地成本無法透過出售回收，即使採BOT，市府仍須承擔龐大土地開發成本。

陳麗娜說，205兵工廠開發舉債超過600億元，每年利息支出6、7億元，如果拿出約10公頃興建巨蛋，粗估土地成本約百億元，市長參選人不能只談建設願景，也必須交代錢從哪裡來、土地成本如何回收。

她並質疑，賴瑞隆選前即與特定企業討論巨蛋計畫，恐怕衍生公平競爭、利益迴避疑慮，地方對205兵工廠開發高度期待，這塊土地應兼顧產業招商、就業機會及大型公共建設，不能只靠選舉口號決定。

林欽榮答詢表示，大巨蛋興建留給下一任市長決定，除了地目問題，還要評估疏散、規模、使用人口來源及活動場次等條件，以及能否使用現有綠地，未來若要興建大巨蛋，可依都市計畫法第27條相關規定，因應地方經濟發展等需求辦理變更。