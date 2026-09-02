高捷紫線可行性研究卡關4年…市府「平行作業」趕進度

高雄捷運紫線啟動可行性研究近四年，至今尚未通過，議員李眉蓁質疑進度如牛步，到底是什麼原因導致卡關多年、一再修正。市長陳其邁表示，已修正計畫提報交通部二審，採可行性評估與綜合規畫「平行作業」，加速推動。

高捷紫線二○二二年十二月啟動可行性研究，二○二四年九月首次提報交通部審查，二○二五年三月交通部辦理現勘，同年十月交通部召開初審會議，二○二六年三月市府再度修正提報。

市議員李眉蓁昨在議會質詢指出，紫線啟動可行性評估已經四年，路線也從原本的卅六公里、廿九站，縮減至廿五公里、廿三站；台積電在楠梓設廠，帶動產業鏈人口進駐，公共運輸必須提前到位，希望市長卸任前通過可行性評估。

陳其邁回應，紫線路線從卅六公里縮短至廿五公里，主要是依據周遭區域發展程度不同進行修正，所以第二次計畫是鎖定左營、楠梓及橋科等人口覆蓋率最高的地區，增加財務可行性，交通部沒有太大意見，目前進度算順利。

陳其邁強調，目前已提報交通部進行第二次審議，會再跟交通部協調，爭取盡快召開審查會，依進度是可行性研究結束後再進行綜合規畫、環評及都市計畫變更等作業，不過市府已據第一次會議結論同步進行綜合規畫，採可行性評估與綜合規畫「平行作業」方式因應。