綠營初選裂痕擴大！鄉代鍾育杰退出民進黨 登記參選內埔鄉長

2026大選，民進黨在屏東縣唯一辦初選內埔鄉長選舉，鄉民代表鍾育杰、客務處前處長李明宗角逐，初選由李明宗勝出，鍾育杰則在初選前夕捲入出遊賄選疑雲，埋下裂痕。鍾育杰今年8月退出民進黨，今天是選舉登記第二天，鍾育杰今完成登記，他說，「登記是起點，不是終點」，打造公平、透明、進步與有希望內埔鄉。

屏東縣內埔鄉人口約5.2萬人是屏東縣第三大鄉，全鄉23村，客家村14村、閩南村9村，選民結構長期綠大於藍。

內埔鄉現任鄉長鍾慶鎮兩屆任滿，鄉長選舉進入新局面。民進黨內埔鄉長黨內初選，鄉代鍾育杰、縣府客務處前處長李明宗競逐，最後由李明宗勝出，初選前夕，鍾育杰被捲入旅遊招待賄選疑雲，競爭升高為攻防戰，埋下裂痕。

鍾育杰在今年8月20日申請退出民進黨，今天登記第二天，鍾育杰在母親陪同下完成內埔鄉長登記，鍾育杰說，他從鄉民代表角色長期投入公益，照顧弱勢，服務社區，內埔需要的不只是換一個人，而是換一種做事方法。

鍾育杰說，「內埔不是內定，是人民決定！」要讓內埔從「不透明」走向「公開透明」，從「被動等待」走向「主動爭取」，從「各自努力」走向「全鄉共好」。他喊出，翻轉不是為了對立，翻轉是為了讓內埔重新出發，一起加入「改變內埔」行列。

內埔鄉長選戰目前呈現四強局面，民進黨提名李明宗、退出民進黨鄉代鍾育杰、曾為民進黨籍，曾任兩屆鄉代林吉善，還有藍營推出前鄉代曾健野。截至今日9月1日內埔鄉長登記參選僅鍾育杰。