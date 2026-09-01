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高雄連日大雨導致燕巢一戶民宅岌岌可危 大寮又出現天坑

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
連日豪大雨沖刷導致大寮區昭明里鳳林一路34巷發生嚴重路基淘空，現場有一輛轎車因壓到坑洞導致前輪破胎，圖／議員邱于軒提供
連日豪大雨沖刷導致大寮區昭明里鳳林一路34巷發生嚴重路基淘空，現場有一輛轎車因壓到坑洞導致前輪破胎，圖／議員邱于軒提供

高雄雨勢未停，燕巢傳出一處位處山坡地的民宅因邊坡崩塌，地基疑似淘空，房子岌岌可危，市府啟動安置。另在大寮鳳林一路34巷也出現一處巨大坑洞，市議員邱于軒發文提醒鄉親要小心。

燕巢區一棟三合院位在山坡地上，鄰近深山國小。因連日降雨沖刷邊坡，造成坡地滑動及建築物基礎受影響，導致房子出現地坪及牆面龜裂、傾斜等情形，屋主憂心不已，昨晚在網路社群發文求助。

高雄市政府工務局今日下午會同燕巢區公所、高雄市土木技師公會及中華民國大地技師公會會勘，經專業技師初步研判，後續如再遇持續性豪雨，邊坡及建築物基礎可能進一步受影響，現階段不宜居住。

燕巢區公所表示，8月24日接獲通報，已經請里長協助居民撤離並採依親方式安置，目前建築物無人居住，將依專業技師會勘意見通知屋主，並持續關懷居民安置。

議員邱于軒接獲通報，連日豪大雨沖刷，導致大寮區昭明里鳳林一路34巷發生嚴重路基淘空，現場有轎車的前輪因壓到坑洞導致輪胎破損無法行駛，目前市府相關單位已經封路搶修，提醒大家要小心。

針對大寮道路坑洞，工務局表示，此地為農地重劃區內的重劃道路，權管單位為地政局土地開發處，大寮區公所已通報地政局，後續將由地政局辦理搶修。

連日豪雨沖刷，燕巢一棟緊鄰邊坡的民宅岌岌可危，高市工務局今日會同高雄市土木技師公會及中華民國大地技師公會會勘。圖／高市工務局提供
連日豪雨沖刷，燕巢一棟緊鄰邊坡的民宅岌岌可危，高市工務局今日會同高雄市土木技師公會及中華民國大地技師公會會勘。圖／高市工務局提供

連日豪雨沖刷，燕巢一棟緊鄰邊坡的民宅岌岌可危，隨時會有崩塌危險。圖／取自臉書燕巢大小事
連日豪雨沖刷，燕巢一棟緊鄰邊坡的民宅岌岌可危，隨時會有崩塌危險。圖／取自臉書燕巢大小事

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