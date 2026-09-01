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高雄連日大雨導致燕巢一戶民宅岌岌可危 大寮又出現天坑
高雄雨勢未停，燕巢傳出一處位處山坡地的民宅因邊坡崩塌，地基疑似淘空，房子岌岌可危，市府啟動安置。另在大寮鳳林一路34巷也出現一處巨大坑洞，市議員邱于軒發文提醒鄉親要小心。
燕巢區一棟三合院位在山坡地上，鄰近深山國小。因連日降雨沖刷邊坡，造成坡地滑動及建築物基礎受影響，導致房子出現地坪及牆面龜裂、傾斜等情形，屋主憂心不已，昨晚在網路社群發文求助。
高雄市政府工務局今日下午會同燕巢區公所、高雄市土木技師公會及中華民國大地技師公會會勘，經專業技師初步研判，後續如再遇持續性豪雨，邊坡及建築物基礎可能進一步受影響，現階段不宜居住。
燕巢區公所表示，8月24日接獲通報，已經請里長協助居民撤離並採依親方式安置，目前建築物無人居住，將依專業技師會勘意見通知屋主，並持續關懷居民安置。
議員邱于軒接獲通報，連日豪大雨沖刷，導致大寮區昭明里鳳林一路34巷發生嚴重路基淘空，現場有轎車的前輪因壓到坑洞導致輪胎破損無法行駛，目前市府相關單位已經封路搶修，提醒大家要小心。
針對大寮道路坑洞，工務局表示，此地為農地重劃區內的重劃道路，權管單位為地政局土地開發處，大寮區公所已通報地政局，後續將由地政局辦理搶修。
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