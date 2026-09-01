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從水頭港到金沙！金門推直達快線＋五聯券 搶攻秋季旅遊商機

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府觀光處今日起至年底試辦「水頭商港至東半島（山外、沙美）直達專車快線」，金門縣觀光處長許績鑫（前中）、副處長何佩舉（前左）、金沙鎮長吳有家（前右）、金門縣港務處長許嘉興（後左二）、金湖鎮代表會主席蔡乃靖（後右一）等人一起試乘。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府觀光處今日起至年底試辦「水頭商港至東半島（山外、沙美）直達專車快線」，金門縣觀光處長許績鑫（前中）、副處長何佩舉（前左）、金沙鎮長吳有家（前右）、金門縣港務處長許嘉興（後左二）、金湖鎮代表會主席蔡乃靖（後右一）等人一起試乘。記者蔡家蓁／攝影

為提升小三通旅客及自由行旅客抵達金門後的交通便利性，並進一步串聯東半島觀光資源，金門縣政府觀光處自今日起至12月31日試辦「水頭商港至東半島（山外、沙美）直達專車快線」，每天固定往返1班，並同步推出「五聯式交通優惠券」，把直達公車、市區公車、微型電動二輪車、共享運具、旅宿及台灣好行等資源一次串聯，鎖定自由行及小三通旅客，力拚把人潮從水頭港一路導向金湖、金沙。

縣府觀光處表示，縣府將持續以旅客需求為核心，透過公車、台灣好行及共享運具等多元服務降低旅遊門檻，將人流導入景點、商圈與旅宿，讓觀光人潮進一步轉化為地方消費與產業動能。

此次直達快線從水頭港旅運中心出發，每天上午10時30分開往東半島，下午3時30分由沙美車站返回水頭港，沿線僅停靠水頭港旅運中心、山外車站、護國寺、金門醫院及沙美車站，減少轉乘與停站時間；旅客抵達金門後，可直接前往金湖、金沙，解決攜帶行李自由行旅客最在意的「港口到景區」交通問題。

配合直達快線推出，縣府也設計「五聯式交通優惠券」，第一聯為水頭港至東半島直達公車，憑券可免費搭乘往返各1次，完成搭乘及蓋章後，3日內還可免費搭乘縣內一般市區公車；第二聯提供微型電動二輪車租賃優惠；第三聯結合金湖、金沙合法旅宿推出住宿優惠；第四聯提供共享微電動車租賃優惠；第五聯則是台灣好行東半島C、D、E線半價，半日券由250元降至125元，讓旅客可用公共運輸深入金東景點。

觀光處表示，這次規劃不只是一條新公車路線，而是從旅客抵達港口開始，串起交通、景點、住宿與消費，希望補上金門旅遊「最後一哩」，並延長旅客停留時間。

東半島的秋季活動也將同步接力，金湖鎮9月1日至11月30日推出「2026金湖九宮格」，入住特約旅宿即可參與集章；金沙鎮則推出「2026金沙尋找風獅爺」，結合App、地方文化與店家體驗，10月3、4日再舉辦「高粱×老街×風獅爺文化季」，讓交通優惠與地方活動相互加乘。

金門縣觀光處長許績鑫指出，金門各鄉鎮都有不同歷史文化與地方特色，縣府將持續整合公部門、地方公所及民間業者資源，讓交通建設不只是解決移動問題，更成為帶動地方發展的力量，觀光處也邀請旅客自9月起搭乘直達快線，搭配五聯優惠券及秋季活動，安排金東一日、二日或三日遊，深度探索金湖、金沙。金門行動旅服 https://kinmen.travel/pwa/#/

金門縣政府觀光處今日起至年底試辦「水頭商港至東半島（山外、沙美）直達專車快線」，金門縣觀光處長許績鑫等人一起向首班車揮手。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府觀光處今日起至年底試辦「水頭商港至東半島（山外、沙美）直達專車快線」，金門縣觀光處長許績鑫等人一起向首班車揮手。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府觀光處今日起至年底試辦「水頭商港至東半島（山外、沙美）直達專車快線」，金門縣觀光處長許績鑫（右五）、副處長何佩舉（右三）、金沙鎮長吳有家（右六）、金門縣港務處長許嘉興（右二）、金湖鎮代表會主席蔡乃靖（右四）等人一起主持。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府觀光處今日起至年底試辦「水頭商港至東半島（山外、沙美）直達專車快線」，金門縣觀光處長許績鑫（右五）、副處長何佩舉（右三）、金沙鎮長吳有家（右六）、金門縣港務處長許嘉興（右二）、金湖鎮代表會主席蔡乃靖（右四）等人一起主持。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府觀光處今日起至年底試辦「水頭商港至東半島（山外、沙美）直達專車快線」，首日有民宿業者搶先試乘。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府觀光處今日起至年底試辦「水頭商港至東半島（山外、沙美）直達專車快線」，首日有民宿業者搶先試乘。記者蔡家蓁／攝影

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