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衛武營推全自製「遊唱詩人」 百人團隊打造歌劇史詩

中央社／ 高雄1日電

衛武營國家藝術文化中心自2015年投入歌劇製作，深耕11年後，今年推出全自製年度旗艦歌劇威爾第「遊唱詩人」，將於3日至6日登場。此次集結逾百名台前幕後團隊，展現製作能量。

衛武營今天舉辦「遊唱詩人」彩排記者會，衛武營藝術總監簡文彬接受媒體聯訪時表示，從11年前開始推歌劇，經由多次國際合作累積許多能量，去年起開始規劃此次「0到100」全自製歌劇，集結逾百名台前幕後專業團隊，打造中世紀暗黑古堡、烈焰等舞台場景，更展現台灣歌劇製作能量。

簡文彬表示，這11年來逐步建立南台灣歌劇產製鏈，「遊唱詩人」是威爾第中期3大名作之一，最大挑戰在於4大主角分別由女高音、女中音、男高音及男中音擔綱，聲樂家都必須具備強大演唱實力。隨台灣聲樂人才逐漸成熟，正是推出這部作品的好時機。

此次演出規劃兩組卡司，9月3日、5日由女高音耿立、女中音翁若珮、韓國男中音丁一憲及喬治亞男高音歐尼亞尼（George Oniani）演出；9月4日、6日則由義大利女高音馬利（Marta Mari）、女中音琪莫吉尼（Chiara Mogini）、巴西男中音艾斯特維（RodrigoEsteves）及喬治亞男高音米許沙貝里茲（MikheilSheshaberidze）登台。

義大利導演馬埃斯特里尼（Pier FrancescoMaestrini）表示，「遊唱詩人」戲劇結構複雜、場景繁多，是最難搬上舞台的歌劇之一，此次透過投影技術將音樂意象轉化為舞台畫面，並以「火」作為貫穿全劇的重要元素，呈現角色命運與創傷。

此外，劇中著名的「鐵砧合唱」描繪吉普賽人打鐵場景，衛武營邀請健身工廠專業教練擔任群眾演員，並加入武術指導，詮釋鐵匠、士兵及劊子手，強化勞動與戰鬥場面的視覺張力。

衛武營表示，此次製作從舞台設計、服裝到演出全面由團隊打造，盼將11年累積的製作經驗轉化為具國際視野的台灣作品。週四及週五平日晚間場次，單張票價最高比假日場次省800元，邀請大眾親臨現場感受。

衛武營 詩人 團隊

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