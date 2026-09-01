強化監管社宅包租代管 高雄開辦「押金信託專戶」

為強化社宅包租代管監管機制，高雄市住都中心宣布，今天正式開辦「押金信託專戶」，預計辦理1600戶，透過房屋媒合、租賃管理及多項優惠措施，提供市民更多元、安心的租屋選擇。

高雄市住宅及都市更新中心今天新聞稿表示，高雄市推動社宅包租代管以來，累計媒合已達4147戶。目前持續提供「333優惠政策」，包括三稅減免、三費補助及三年服務，另有弱勢租屋協助、關懷獎勵及換居專案加碼補助。

高雄住都中心說明，三稅減免包括每屋每月租金最高新台幣1.5萬元綜所稅免稅額，房屋稅及地價稅亦比照自用住宅優惠稅率；三費補助則包括修繕補助、保險費補助及公證費補助，並免費提供最長3年的租賃管理及糾紛協調服務。

目前社會住宅包租代管計畫，更將於今天起導入「押金信託專戶」機制。高雄住都中心說明，該機制要求包租業者於高雄銀行設立專戶，由市府監督、高雄住都中心擔任信託監察人，房客押金全數存入信託專戶，與業者自有資金分開管理。

高雄住都中心表示，此機制將降低業者財務或債務問題影響房客押金的風險，進一步強化租屋保障。有出租或租屋需求的市民，可洽詢高雄市住宅及都市更新中心；相關申請方式及合作業者資訊，可至高雄住都中心官方網站查詢。