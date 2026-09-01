蔣萬安談及前鎮漁港經費 高雄區漁會：不能接受簡化扭曲

台北市長蔣萬安近日在議會答詢時，談及高雄前鎮漁港改建經費。高雄區漁會今天表達強烈不滿，表示前鎮漁港可以接受監督，但不能接受為了政治攻防而被簡化、扭曲。

針對高雄區漁會回應，蔣萬安下午赴北市議會接受市政總質詢前被媒體堵訪表示，他在議場已清楚說明，議員質疑北市遮陽傘從基本設計到細部設計的經費增加，但各縣市重要工程的經費增加，「這都是很正常的」，不管在哪個縣市或何種工程，都應有一致標準。

高雄區漁會今天發布新聞稿表示，公共建設應監督，政府有責任公開說明工程品質、預算執行及營運管理；但是若把原先局部維護、疏浚所需的3000多萬元，與後來涵蓋整體港區更新、碼頭、水產品運銷、污水處理及周邊基礎設施的81億元建設計畫直接相提並論，極容易造成社會對前鎮漁港建設的錯誤理解。

漁會認為，前鎮漁港不是一項可以用幾個數字、幾句政治語言就簡化評論的地方工程，而是支撐台灣遠洋漁業發展超過半世紀的重要國家級漁業基地。

「請蔣萬安市長到前鎮漁港，不要只在政治場合談前鎮漁港。」漁會表示，如果蔣萬安對81億元的前鎮漁港建設仍有疑問，盼蔣萬安實際到場看停泊港區的大型遠洋漁船、船員與漁民工作環境，以及進出魚貨、水產加工、冷凍冷藏、物流、修船與補給業者如何共同維繫這條產業鏈。

高雄區漁會強調，前鎮漁港服務台灣遠洋漁業已經超過半個世紀，它需要的不是政治口水，而是一套能夠讓台灣遠洋漁業繼續與世界競爭的現代化基礎設施。政治可以有藍綠，漁業沒有藍綠；政黨可以競爭，但漁民的生計不能拿來當政治攻防的籌碼。