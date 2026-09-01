快訊

量價榜抓到資金新焦點！欣興成交值竟達台積電2倍 穩懋爆量飆漲停

原因曝光！台北指南宮遇祝融 廟方證實消防鑑識「電線走火」

在大陸「撐不下去」想依親返台？李東憲現身深圳回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安談及前鎮漁港經費 高雄區漁會：不能接受簡化扭曲

中央社／ 高雄1日電

台北市長蔣萬安近日在議會答詢時，談及高雄前鎮漁港改建經費。高雄區漁會今天表達強烈不滿，表示前鎮漁港可以接受監督，但不能接受為了政治攻防而被簡化、扭曲。

針對高雄區漁會回應，蔣萬安下午赴北市議會接受市政總質詢前被媒體堵訪表示，他在議場已清楚說明，議員質疑北市遮陽傘從基本設計到細部設計的經費增加，但各縣市重要工程的經費增加，「這都是很正常的」，不管在哪個縣市或何種工程，都應有一致標準。

高雄區漁會今天發布新聞稿表示，公共建設應監督，政府有責任公開說明工程品質、預算執行及營運管理；但是若把原先局部維護、疏浚所需的3000多萬元，與後來涵蓋整體港區更新、碼頭、水產品運銷、污水處理及周邊基礎設施的81億元建設計畫直接相提並論，極容易造成社會對前鎮漁港建設的錯誤理解。

漁會認為，前鎮漁港不是一項可以用幾個數字、幾句政治語言就簡化評論的地方工程，而是支撐台灣遠洋漁業發展超過半世紀的重要國家級漁業基地。

「請蔣萬安市長到前鎮漁港，不要只在政治場合談前鎮漁港。」漁會表示，如果蔣萬安對81億元的前鎮漁港建設仍有疑問，盼蔣萬安實際到場看停泊港區的大型遠洋漁船、船員與漁民工作環境，以及進出魚貨、水產加工、冷凍冷藏、物流、修船與補給業者如何共同維繫這條產業鏈。

高雄區漁會強調，前鎮漁港服務台灣遠洋漁業已經超過半個世紀，它需要的不是政治口水，而是一套能夠讓台灣遠洋漁業繼續與世界競爭的現代化基礎設施。政治可以有藍綠，漁業沒有藍綠；政黨可以競爭，但漁民的生計不能拿來當政治攻防的籌碼。

蔣萬安 前鎮漁港 高雄

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

海大四接報告引零產量年報 基隆漁民抗議要賠償非救濟

中國修訂國防動員法 綠：台灣應提升防衛韌性

基隆漁民抗議海大「四接評估報告不採信漁獲量」

議員質疑簽157個MOU無實質成效 蔣萬安允諾全面檢視

相關新聞

高雄8月雨量破紀錄！1712毫米逼近全年雨量 今擴大三級開設

高雄8月雨量破紀錄！受低壓帶及西南氣流影響，高雄氣象站統計8月總雨量達1712毫米，刷新1931年以來同期新高，相當於全年平均雨量93％，因應新一波降雨，高市府豪雨災害應變中心今擴大三級開設，加強戒備。

高雄鳳山驚傳爆響2477戶停電 台電查出原因正搶修中

高雄市鳳山區今天上午傳出巨大爆響，林森路、天興街、大德街及五甲三路一帶住戶隨即無預警停電，居民一度以為台電變壓器爆炸，消防人車也趕抵現場查看。台電查修後證實，並非變壓器爆炸，而是高壓電纜肘型接頭故障，造成共2477戶停電。

九合一大選開跑 屏東環保局：選舉廣告旗幟布條即起申請 違規將拆除

2026九合一大選開跑，8月31日到9月4日展開參選人登記，屏東縣環保局表示，擬定選舉廣告物申請及設置期程，不分選舉公職人員類別，8月31日完成參選登記後開始受理廣告物設置申請，核准設置期間2026年8月31日起至同年12月2日止（含11月28日投票後5天拆除時間）。

屏東來義鄉 試辦災害臨時安置補貼

屏東山區每逢颱風豪雨，土石流及地質災害風險升高，部落居民常面臨強制撤離，多採依親或集中安置活動中心收容。屏東縣來義鄉公所今年推出災害臨時短期安置補貼試辦計畫，撤離時選擇合法旅宿，每人每天最高補貼一二○○元，原則三天、最長七天，試辦計畫即日起到年底。

高雄壽山國中因豪雨地面爆裂 技師現勘暫無危險

高雄鼓山區壽山國中校園第二棟教室後方道路，疑連日豪雨致土壤含水量暴增，邊坡地面隆起爆裂，校方前晚緊急通報昨停課，市府及四大技師公會昨現勘校舍、擋土牆無安全疑慮，壽山國中、國小今恢復正常上課，但因幼兒園鄰近擋土牆邊坡、預防性搬遷，仍停課一天。

高雄慘淹 綠議員怒嗆陳其邁治水零分

近日低壓帶及西南風造成高雄多地積淹水嚴重，擋土牆崩塌及道路不斷出現天坑。藍綠議員嚴詞批淹水離譜及工程發包消極，更有綠營議員當面指責市長陳其邁「治水零分」。陳其邁說，相較凱米颱風淹水面積八八○公頃，此次短時強降雨淹水大幅度縮減至一八八公頃，持續努力治水。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。