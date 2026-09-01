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澎湖秋冬觀光三箭齊發 平日住宿獎助上路

中央社／ 澎湖縣1日電

澎湖縣政府配合觀光署平日國旅住宿獎助，推出秋冬觀光「三箭齊發」，連住2晚最高可享2500元住宿獎助，幸運遊客還有機會獲得「一年無限暢飛遊澎湖」等多項獎助優惠。

觀光署平日國旅補助今天起上路，澎湖縣政府整合中央與地方資源，適時推出秋冬觀光「三箭齊發」，以「一年無限暢飛遊澎湖」、住宿獎助及獎勵會展旅遊，搭配豐富秋冬活動，來搶攻秋冬旅遊市場。

澎湖縣政府旅遊處指出，為提高秋冬旅客來澎湖意願，推出「2026 Like澎湖・幸福慢旅」系列活動，其中月月抽機票，自10月16日起登場至12月15日止，最大獎為「一年無限暢飛遊澎湖」，並搭配萬元住宿券、加碼台澎來回機票及幸福大禮包等獎項，鼓勵旅客一遊再遊。

第二箭則配合觀光署平日國旅優惠，自9月1日至11月30日，國人於週日至週四入住參與活動的合法旅宿，住宿澎湖第一晚最高折抵1000元，連續住宿兩晚最高可享2500元住宿獎助，同時還可搭配觀光署每月「生日券」抽出1000名壽星，每人可獲1200元住宿金，可與平日住宿獎助使用，另有Taiwan PASS雙省方案、遊樂園留宿及公司員工國旅獎助等措施，增加秋冬出遊誘因。

縣府為拓展團體及會展市場，今年底前推出獎勵來澎方案，活動須在澎湖辦理2日以上，並在合法旅宿至少住宿1晚，國內型最高30萬元、國際型最高60萬元，鼓勵企業、團體、學術機構等相關組織來澎辦理會議、論壇、研討會、展覽及交流活動。

澎湖縣政府指出，國旅平日住宿活動自9月1日起正式上路，澎湖目前已有781家旅宿業者加入響應，並提供住宿折扣、加值服務或其他專屬優惠，進一步放大政策效益，帶動秋冬旅遊人潮。

澎湖 觀光 住宿

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