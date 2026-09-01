金門潮間帶環境變化受關注 盼公部門長期生態監測

金門潮間帶學會理事長洪清漳今天說，中國興建翔安機場、金門自身海岸工程都可能改變潮間帶，籲公部門建立長期潮間帶生態監測，「現在開始或許已晚了，但總比沒有開始好」。

洪清漳長年走訪金門海岸，以影像及田野調查記錄潮間帶生物與棲地環境變化。由他策劃「潮水退後．生命登場—洪清漳潮間帶生態紀實」攝影展今天在烈嶼鄉文化館開幕。

洪清漳接受中央社記者採訪表示，多數民眾較少走進潮間帶，未必知道金門海域有豐富生物多樣性，包括台灣本島少見的三棘鱟、以金門命名世界新種金門鐘螺及種類繁多的海蛞蝓等。

他說，展覽不只是展示漂亮生態攝影，金門人唯有先知道家鄉擁有什麼，才會理解、珍惜自然資源，「不要覺得我們這裡什麼都沒有，所以破壞了也沒關係」。

洪清漳表示，就其長期觀察，明顯感受到部分海岸底質與生物相變化。尤其中國廈門翔安機場大規模填海造陸後，鄰近海域水文、泥沙輸送是否有影響，與金門部分潮間帶泥化、沙化之間的關聯，都值得以科學調查與長期資料釐清。

他指出，金門自己的海岸工程、港灣設施等也可能改變水流、漂沙與沉積環境；部分海岸近年可見泥沙堆積，北海岸也有石蚵田漸遭泥沙覆蓋。

洪清漳說，這些現象不能只靠個人觀察判斷，政府應長期監測，除清點物種，還應記錄底質粒徑、泥沙沉積、水質、潮流、岸線變化、外來種分布及指標物種族群變化，建立可逐年比較的基礎資料。

金門縣政府產業發展處副處長李文堆今天也出席活動並受訪表示，潮間帶環境被破壞後要再恢復經常是事倍功半，未來在海岸各種工程都應更謹慎。產發處委託廠商監測外來種互花米草、金門縣水產試驗所也有部分生物監測，就未來是否更全面建立生態監測機制，會再與水試所及請教專家商討。