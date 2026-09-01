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高捷紫線進度 陳其邁：可行評估、綜合規劃平行作業縮減期程

中央社／ 高雄1日電

國民黨高雄市議員李眉蓁今天質詢關切高雄捷運紫線進度，市長陳其邁答詢表示，目前在可行性評估審議，同時，市府也啟動綜合規劃，以「平行作業」方式盡力縮減期程，進度還算順利。

高雄市議會今天進行市長施政報告與質詢。李眉蓁質詢指出，高雄捷運紫線是北高雄產業、學校、醫療與生活圈重要骨幹；隨著台積電進駐楠梓帶動龐大產業人口，大眾運輸若未能到位，交通恐將打結，市民都在引頸期盼捷運紫線。

李眉蓁表示，這條路網是陳其邁重要的交通政績承諾，無論未來陳其邁在哪個位置，都應在卸任前全力促成中央核定可行性評估，爭取一個具體結果。

陳其邁答詢表示，紫線路線主要是鎖定左營、楠梓及橋科等發展成熟且人口覆蓋率高路段，藉此大幅提升財務可行性；紫線可行性評估研究，目前已依中央審查意見修正完畢，並送交通部進行二次審議，後續將再提報國發會。

陳其邁指出，重大建設可行性評估後，還有綜合規劃、環評、都市計畫變更等作業程序；但市府已同步啟動綜合規畫，採可行性評估與綜合規畫兩項「平行作業」，加速推動，以縮減作業期程，整體進度目前還算順利。

陳其邁 高捷 楠梓

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