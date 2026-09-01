高雄豪雨釀災 擋土牆再崩、道路積水及路樹傾倒

高雄雨勢猛烈，多處出現零星災情。此前已崩塌2次的小港區松富街側坡擋土牆今天再度倒塌，大寮區也一度出現路面積水，前鎮區還有路樹傾倒壓到車輛，所幸均無人受傷。

小港區松富街側坡擋土牆因不堪雨水沖刷，5天內崩塌3次。8月28日及30日發生土石滑落、坍方後，今天上午牆面再度倒塌，大量土石滾落，所幸無人傷亡。國民黨高雄市議員陳麗娜今天在議會質詢關切此事，要求市府加強水土保持及救災工作。

高雄市長陳其邁答詢表示，現場已拉起封鎖警戒線，機具也在旁待命，待雨停後將立即搶修、重建，並全面盤點該處同年份、同工法的擋土牆，避免意外重演。

此外，受降雨影響，大寮區大寮路665巷一帶今天上午出現路面積水。高雄市水利局表示，經查淹水感測桿資訊，該地區清晨5時至上午8時30分間，最高水深約7公分，隨降雨趨緩，水位逐步下降，上午8時30分積水已退。

水利局表示，大寮路665巷部分路段地勢較周邊低窪，當地排水主要透過既有農田灌排渠道排放，降雨期間地表逕流短時間集中，加上下游排水水位升高，影響排水速度，因而出現短暫路面積水。

水利局指出，已派員掌握現場水情，並預布2台12英吋移動式抽水機待命，視降雨及水情即時啟動抽排，持續加強現場應變。

前鎮區保泰路與公正路口今天清晨則發生路樹傾倒，當時路口有汽機車停等紅燈，路樹壓到1輛汽車及路旁1輛停放車輛，所幸無人受傷，相關單位獲報後到場排除路樹。

另外，前鎮區民權、廣西路口近日發生道路下陷。高雄市工務局今天表示，初步研判因連續豪雨沖刷疑似造成自來水管線破損，導致路基流失、路面陷落。昨晚已緊急搶修管線並灌漿回填，今天待道路回填層穩定後，將進場鋪設瀝青路面。