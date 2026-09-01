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高雄8月雨量破紀錄！1712毫米逼近全年雨量 今擴大三級開設

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄8月雨量破紀錄！1712毫米逼近全年雨量，市府今宣布擴大三級開設。圖／高市府提供
高雄8月雨量破紀錄！1712毫米逼近全年雨量，市府今宣布擴大三級開設。圖／高市府提供

高雄8月雨量破紀錄！受低壓帶及西南氣流影響，高雄氣象站統計8月總雨量達1712毫米，刷新1931年以來同期新高，相當於全年平均雨量93％，因應新一波降雨，高市府豪雨災害應變中心今擴大三級開設，加強戒備。

南部地區自8月19日起受低壓帶及西南氣流影響，連日降雨不斷，高雄更接連出現超大豪雨及短延時強降雨。

根據高雄氣象站結算資料，8月總雨量高達1712毫米，不僅刷新1931年以來8月單月最高紀錄，更是歷年8月平均雨量近4倍。

高市府指出，1712毫米相當於高雄全年平均雨量93％，逼近全年平均雨量，這波降雨無論累積雨量或持續時間都相當驚人。

雨勢短期內仍未歇，中央氣象署最新預報，未來一周受到低壓帶及西南風影響，天氣持續不穩定，今天起至9月2日，高雄降雨轉趨集中且顯著，這波降雨平地雨量可能高於山區，低窪地區須特別留意積淹水情形。

面對新一波降雨，市府已成立豪雨災害應變中心並擴大三級開設，由水利局進駐水情中心執行應變作業，相關局處同步成立緊急應變小組，全面整備防洪、防救災器材及人力，掌握各地雨勢、水情及災情。

各區公所也持續緊盯轄區雨情、水情及災情，並視實際需要成立區級災害應變中心。市府表示，各單位已全面加強戒備，並針對可能出現的強降雨預先整備，確保全市各項公共設施正常運作，以市民安全為優先。

市府表示，近期天氣持續不穩定，容易出現局部大雨或豪雨，民眾除須注意雷擊及強陣風，低窪地區也應慎防積淹水；山區、河川及溪流周邊更須提高警覺，避免前往危險區域。

民眾外出應隨時注意道路狀況並減速慢行，若發現積淹水、路樹倒塌或其他突發災情，可立即撥打1999市民專線通報，相關單位將派員前往處理。

雨量 高雄 豪雨

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