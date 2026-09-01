高雄鳳山驚傳爆響2477戶停電 台電查出原因正搶修中

高雄市鳳山區今天上午傳出巨大爆響，林森路、天興街、大德街及五甲三路一帶住戶隨即無預警停電，居民一度以為台電變壓器爆炸，消防人車也趕抵現場查看。台電查修後證實，並非變壓器爆炸，而是高壓電纜肘型接頭故障，造成共2477戶停電。

台電鳳山區營業處表示，今天上午10時24分接獲通報，鳳山區林森路、天興街、大德街、五甲三路等一帶發生停電，立即派員趕赴現場查修。

由於事發前居民聽見疑似「爆炸聲」，加上近期高雄持續降雨，部分居民懷疑是否因大雨造成台電設備故障。不過，台電查明後表示，事故原因為高壓電纜肘型接頭故障，與降雨無關，也不是變壓器爆炸。

台電指出，事故造成原2477戶停電，經隔離故障區間後，已於中午12時39分恢復1949戶供電，直到下午2時11分全數復電。台電對於停電造成民眾不便表示歉意，並將持續掌握搶修進度。