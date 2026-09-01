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澎湖輪「安平-馬公」10/2試航 航程約3.5小時
台南市政府今天表示，澎湖輪「安平-馬公」10月2日試航，中午12時從安平商港出發，下午3時30分抵達馬公商港；10月4日下午2時從馬公返航，下午5時30分返抵安平。
希望帶動海洋觀光及主題遊程的南市府觀光旅遊局說，台南安平到澎湖馬公觀光交通船去年開啟定期航班，頗受好評；因應旅客建議，觀旅局邀澎湖輪試航「安平-馬公」航線，促進海洋觀光產業。
觀旅局表示，澎湖輪曾獲2025年德國iF設計獎等多項美學設計獎項，可載運旅客600人，艙房分為貴賓艙2間、特等艙8間、頭等艙10間與臥鋪艙60間，且搭配商務座艙60位及經濟座艙240位。
此外，澎湖輪可搭載82輛汽車、4輛遊覽車直駛進船艙，具觀光及交通運輸多元機能。
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