澎湖輪「安平-馬公」10/2試航 航程約3.5小時

近日低壓帶及西南風造成高雄多地積淹水嚴重，擋土牆崩塌及道路不斷出現天坑。藍綠議員嚴詞批淹水離譜及工程發包消極，更有綠營議員當面指責市長陳其邁「治水零分」。陳其邁說，相較凱米颱風淹水面積八八○公頃，此次短時強降雨淹水大幅度縮減至一八八公頃，持續努力治水。

2026-09-01 00:00