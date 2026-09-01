台日人偶交流 茨城縣大子町雛人形特展屏東潮州展出

屏東縣潮州鎮6月到日本茨城縣大子町舉辦「潮州鎮布袋戲展」，讓日本民眾認識台灣傳統戲曲文化；日方禮尚往來，9月1日起在潮州日式歷史建築文化園區將舉辦「大潮友好－茨城縣大子町雛人形特展」，展出日本傳統雛人形及擺飾，台日間的「人偶交流」讓雙邊民眾更認識對方的文化。

「茨城縣大子町雛人形特展」是台日雙方以「雙邊特展」及傳統人偶作為媒介進行文化交流，展出當地珍貴且具代表性的雛人形。潮州鎮公所表示，特展讓鎮民及遊客不用跑到日本，就能欣賞日本傳統文化及魅力。

除了雛人形，大子町還是日本三大名瀑之一「袋田瀑布」所在地，展覽也以攝影展及傳統飾品，介紹大子町自然風景、地方文化與特色產業，並規畫攝影打卡區，讓民眾認識日本傳統工藝，同時也能能深入這座擁有袋田瀑布、山林與溫泉等豐富觀光資源的美麗小鎮。

潮州鎮公所主任秘書王建元表示，近年潮州鎮與茨城縣交流密切，茨城縣金賞樂隊「水戶Bluestone行進樂隊」兩度到潮州演出，潮和國小與茨城縣常陸大宮市教育機構遠端語言交流，潮州鎮日文觀光摺頁及日文觀光宣傳影片陸續完成，持續拓展潮州與日本之間的交流網絡。

他說，這次台日間的「人偶交流」，讓日本朋友認識台灣傳統布袋戲文化，讓台灣鄉親看到精美的日本雛人形文化，以傳統文化作為橋梁展開交流，並結合地方觀光推廣，希望帶動雙方人民互識互訪。

9月1日起潮州日式歷史建築文化園區將舉辦「大潮友好－茨城縣大子町雛人形特展」，展出日本傳統雛人形及擺飾。圖／茨城縣大子町公所提供

9月1日起潮州日式歷史建築文化園區將舉辦「大潮友好－茨城縣大子町雛人形特展」，展出日本傳統雛人形及擺飾。圖／茨城縣大子町公所提供