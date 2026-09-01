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九合一大選開跑 屏東環保局：選舉廣告旗幟布條即起申請 違規將拆除

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
違規廣告物將拆除。圖／屏東縣府環保局提供
違規廣告物將拆除。圖／屏東縣府環保局提供

2026九合一大選開跑，8月31日到9月4日展開參選人登記，屏東環保局表示，擬定選舉廣告物申請及設置期程，不分選舉公職人員類別，8月31日完成參選登記後開始受理廣告物設置申請，核准設置期間2026年8月31日起至同年12月2日止（含11月28日投票後5天拆除時間）。

環保局表示，選舉廣告物申請辦理方式，可到環保局官網線上申請，核准後透過申辦平台線上刷卡繳費，可避免舟車勞頓、節省紙張及減少碳排放。也可用公文檢附廣告物設置申請表、切結書及廣告物樣稿（彩色版），郵寄申請資料或至環保局臨櫃辦理。

環保局表示，依屏東縣廣告物管理自治條例第15條規定，如審核時發現廣告物內容有妨害公共秩序、善良風俗、違反兒童及少年福利與權益或不實的文字圖樣，予以駁回申請。未經核准違規廣告物，將請各鄉鎮市公所加強取締及拆除，以避免造成民眾誤解環保機關及各鄉鎮市公所迴避選舉廣告物取締及拆除。

環保局呼籲，有意設選舉廣告旗幟或布條者，請依規定申請設置，其中塑膠板與珍珠板、紙板等板類型態廣告物因四邊角度銳利，易刮傷行人及機車騎士，板面易因風吹破掉落，不易分解、阻滯水流造成水道髒亂影響環境衛生，板類廣告物不在法令核准項目，否則遇有違反情事將依法取締及拆除。

另公告的禁掛區域及依規定不得設懸掛布條不得橫跨車道及人行道上方、不得包覆騎樓柱、十字路口及交通號誌周邊20公尺內不得設置等相關規定，請有意參選公職者能為民表率，勿違反規定，避免受罰。 

線上申請路徑，屏東縣政府環境保護局→便民服務→民眾申辦項目→屏東縣政府便民服務整合申辦平台（網址:https://onestop.pthg.gov.tw）→廣告物設置個人或團體申請。

違規廣告物將拆除。圖／屏東縣府環保局提供
違規廣告物將拆除。圖／屏東縣府環保局提供

違規廣告物將拆除。圖／屏東縣府環保局提供
違規廣告物將拆除。圖／屏東縣府環保局提供

九合一 環保局 屏東

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