屏東來義鄉 試辦災害臨時安置補貼

屏東山區每逢颱風豪雨，土石流及地質災害風險升高，部落居民常面臨強制撤離，多採依親或集中安置活動中心收容。屏東縣來義鄉公所今年推出災害臨時短期安置補貼試辦計畫，撤離時選擇合法旅宿，每人每天最高補貼一二○○元，原則三天、最長七天，試辦計畫即日起到年底。

強化部落面對極端天氣應變能力，來義鄉跟原民會申請防災搬運車四輛，公所自籌經費購置五輛，昨天舉行防災搬運車的交車典禮，鄉長莊景星宣布啟動災害臨時短期安置補貼試辦計畫。

莊景星說，永久屋新來義部落活動中心可收容約四百人，過去發布強制撤離後，部分族人不習慣集中收容，也有人依親不方便，公所編列相關預算，讓鄉親多一個選擇。

鄉公所表示，試辦計畫即起到今年底，啟動時機由災害應變中心發布強制撤離公告，或依實際災害風險評估公告啟動；適用對象包括來義村、義林、大後、中丹林部落列冊居民，與文樂、望嘉、南和村列冊土石流潛勢溪流保全對象等，申請者須在管制區外無其他房屋或可依親處所，且無意願入住公所收容中心。

鄉公所表示，補貼每人每天最高一二○○元，原則最高補助三天，若因交通中斷、道路封閉、持續性災害等因素無法返家，經認定最長可延至七天，入住前須先通報村辦公處。

義林村長宗健邦說，過去撤離到新來義收容或依親，生活不方便，旅宿補貼「大家等很久了」。來義村長洪嘉明表示，旅宿補貼讓不願依親或住收容所居民，能入住旅館、民宿「像在家一樣」。