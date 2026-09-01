高雄壽山國中因豪雨地面爆裂 技師現勘暫無危險

高雄鼓山區壽山國中校園第二棟教室後方道路，疑連日豪雨致土壤含水量暴增，邊坡地面隆起爆裂，校方前晚緊急通報昨停課，市府及四大技師公會昨現勘校舍、擋土牆無安全疑慮，壽山國中、國小今恢復正常上課，但因幼兒園鄰近擋土牆邊坡、預防性搬遷，仍停課一天。

副市長林欽榮昨率工務、教育、水利局，以及土木、結構工程、建築、大地等專業技師公會到場現勘，確認校舍及擋土牆暫無安全疑慮，不過邊坡是否滑動、範圍及深度待釐清。

工務局指出，經技師檢視校舍、擋土設施、邊坡及排水系統，比對既有監測資料，校舍未發現結構性損壞，鄰近擋土牆沒有結構破壞跡象，監測數值在安全範圍；第二棟校舍在二○二一年已經完成結構耐震補強。

柏油路隆起，大地技師研判關鍵是連日豪雨所致，大量雨水灌入土壤，地面含水量升高，宣洩不及，地下壓力跟著增加，造成土壤位移或擠壓，將上方柏油路面頂起，隆起處下方並非空心，現階段無路面突然塌陷疑慮，且與校舍仍有一段安全距離。

工務局表示，操場、籃球場及道路均局部受損，豪雨期間大量逕流水、排水宣洩不及，第二棟後方道路隆起處並非主要逕流水區域，再深入調查。

壽山國中校長林宜家說，校區七年前裝設「傾度計」監測邊坡，豪雨後立即調閱資料，數值在安全範圍，壽山國中約一九六名學生，壽山國小因校舍改建，約一四○名學生，二年前起暫借壽山國中校園上課，全校十二班師生、附設幼兒園及行政人員一併進駐，國中、國小今正常上課。幼兒班教室靠近異常區採「預防性搬遷」，今再停課一天。