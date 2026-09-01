高雄慘淹 綠議員怒嗆陳其邁治水零分

近日低壓帶及西南風造成高雄多地積淹水嚴重，擋土牆崩塌及道路不斷出現天坑。藍綠議員嚴詞批淹水離譜及工程發包消極，更有綠營議員當面指責市長陳其邁「治水零分」。陳其邁說，相較凱米颱風淹水面積八八○公頃，此次短時強降雨淹水大幅度縮減至一八八公頃，持續努力治水。

高雄近日雨勢不斷，小港區松富街擋土牆崩塌面積擴大，另因地表水大量沖刷導致地下汙水管線破損滲漏，仁武區京文街近京富路口的路面下陷，前鎮區民權二路與廣西路口昨出現巨大坑洞，自來水如噴泉般湧出。

市長陳其邁任內最後一次市政總質詢，昨日國民黨議員邱于軒批評，梓官蚵仔寮淹水超過一公尺，田寮道路中斷導致卅位居民受困；大寮拷潭大排宣稱整治完成，這次加油站又重現八年前淹水導致員工出不來；大寮昭明一帶也很嚴重，「淹水幾天，當地里長就被罵幾天」。

民進黨議員李雨庭指責，大寮路六六五巷治水工程流標七次、大明街工程也多次流標，期間豪雨又來襲，安全根本沒有等待空間。水利局代理局長蔡易勲回應，相關工程原先由公所發包，連續流標三次後收回，後又因土方處理導致預算大幅增加，預算調整跟不上腳步所致。

民進黨議員黃明太也抱怨，田寮月世界淹水一樓高、阿蓮玉庫要游泳過去、路竹下坑水深會淹死人、湖內西北五里全都淹、茄萣變成孤島，八年完全沒有任何治水功能。

「三台抽水機壞掉兩台，水利局怎樣維護？」黃明太氣憤質疑，阿蓮玉庫淹水導致國民黨市長參選人柯志恩車子泡水受困；吳郭魚、虱目魚、鰻魚等魚塭因淹水變成雜魚池，損失不是三萬元、五萬元補助可解決。他現在遇上颱風、大雨都不敢睡覺，市府根本治水零分。

陳其邁說明，阿蓮玉庫排水總經費需要十三點八億元，興建滯洪池與抽水站可解決；田寮位處二仁溪中游，河道堤岸加高經費已到位。此外，茄萣金鑾宮附近淹水原因是七月天文大潮造成，水利署已核定茄萣大排十一億元預算，希望可以增設卅CMS抽水站及水閘門，以大幅度降低水患。