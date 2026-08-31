5年潰堤4次！麟洛大排又現裂縫破洞 居民憂再下大雨怎麼辦

受到西南風與低壓帶影響，屏東縣連日雨勢不斷，麟洛排水右岸萬丹鄉興化堤防繼0625豪雨潰堤大水漫村莊，縣府堆置沙包應急未料8月24日又再度潰堤。近日雨勢仍未停，附近村民發現，30日堤防內坡又出現裂縫破洞，縣議員洪宗麒獲報通知縣府水利處。水利處表示，今緊急灌漿保護受損提防避免裂縫擴大，後續納6月豪雨災害復健工程擴充辦理，加速整體復健。

萬丹鄉麟洛大排興化廍段5年潰堤4次，其中包括今年0625豪雨，受到強降雨影響，右岸堤防潰堤約120公尺，大水漫入興全村與農田，鄰近興化國小遭淹水。當時縣府先以回填土方、堆置太空包等方式搶險，同步辦理災後復健，未料8月24日豪雨來襲，雖然已放太空包堆置，仍擋不住湍急水勢，再度潰堤，附近農田淹水。

未料30日有民眾發現，堤防內坡出現新裂縫及破洞，縣議員洪宗麒說，他接獲鄉親通報後趕到現場，跟鄉民代表陳居首、村長莊裕新查看堤防受損情況，雖然昨天遇到退水階段，但有些地段還在淹水，後續仍有持續性降雨，一旦雨勢再增強、水位上升，受損堤防能否承受水流雨水壓，讓人憂心忡忡。

「堤防安全不能等，更不能拿鄉親生命財產冒險！」洪宗麒說，趕緊通報水利處，請相關單位勘查、搶修，做好防範措施，避免破洞持續擴大。

縣府水利處表示，30日接獲通報後，當天緊急吊放太空包搶修，今天再調派機具進場灌漿保護受損護岸，避免裂縫持續擴大；後續將納入6月豪雨災害復建工程擴充辦理，加速整體復建。

屏東縣府水利處今到場緊急灌漿補強。圖／屏東縣政府水利處提供

萬丹鄉民30日發現堤防內坡又出現裂縫破洞，縣議員洪宗麒（右）獲報趕抵現場查看，並通知縣府水利處。圖／縣議員洪宗麒提供

萬丹鄉民30日發現堤防內坡又出現裂縫破洞，縣議員洪宗麒（右）獲報趕抵現場查看，並通知縣府水利處。圖／縣議員洪宗麒提供