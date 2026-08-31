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颱風豪雨強制撤離…屏東縣來義鄉試辦旅宿安置補貼 每人每天最高1200元

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣來義鄉公所今舉行防災搬運車輛交車典禮也宣布即日起推動「災害臨時短期安置補貼試辦計畫」試辦計畫到年底。記者劉星君／攝影
屏東縣來義鄉公所今舉行防災搬運車輛交車典禮也宣布即日起推動「災害臨時短期安置補貼試辦計畫」試辦計畫到年底。記者劉星君／攝影

屏東山區每逢颱風豪雨，土石流及地質災害風險升高，部落居民常面臨強制撤離，多採依親或集中安置活動中心。屏東縣來義鄉公所今年推出「災害臨時短期安置補貼試辦計畫」，強制撤離居民若不願入住收容中心，可選擇合法旅宿，每人每天最高補貼1200百元，原則3天、最長7天。

強化部落極端氣候應變能力，來義鄉跟原民會申請防災搬運車四輛外，另外公所經費自購置五輛，考量部落道路巷弄狹窄，豪雨災害期間一般轎車或大型車輛進出不易，搬運車輛可協助搬運防災物資及人員。

鄉公所今舉行防災搬運車輛交車典禮，鄉長莊景星宣布，推動「災害臨時短期安置補貼試辦計畫」。莊景星說，永久屋新來義部落活動中心可收容約四百人，發布強制撤離後，部分居民不習慣集中收容，也有人依親不方便，公所編列相關預算，讓鄉親多一項選擇。

鄉公所表示，試辦計畫即日起推行到今年底，啟動時機為鄉災害應變中心發布強制撤離公告，或依實際災害風險評估公告啟動；適用對象包括來義村、義林、大後、中丹林部落列冊居民，以及文樂、望嘉、南和村列冊土石流潛勢溪流保全對象，另包括經村辦公處認定須強制撤離者。申請者須在管制區外無其他房屋或可依親處所，且無意願入住公所收容中心。

鄉公所表示，補貼以實際住宿合法旅宿費用為基準，每人每天最高1200元，包括住宿1000元、膳食費200元；原則最高補助3天，若因交通中斷、道路封閉、持續性災害等因素無法返家，經認定最長可延至7天，入住前須先通報村辦公處。 災害期間或警報解除後10日內，備妥住宿收據、身分證明、戶籍及存摺等資料，由村辦公處初審、公所複審撥款。

義林村長宗健邦說，過去撤離到新來義收容，或依親，生活確實不方便，旅宿補貼「大家等很久了」，可減輕負擔。來義村長洪嘉明表示，旅宿補貼讓不願依親或住收容所居民，入住旅館、民宿，「像在家一樣」，有助提高撤離意願。

屏東縣原鄉撤離大多依親、或是到公所開設收容中心安置，滿州鄉公所在強制撤離，會由公所統一安排到恆春鎮合法旅宿業者，全數經費由公所埋單。

屏東縣來義鄉公所今舉行防災搬運車輛交車典禮也宣布即日起推動「災害臨時短期安置補貼試辦計畫」試辦計畫到年底。記者劉星君／攝影
屏東縣來義鄉公所今舉行防災搬運車輛交車典禮也宣布即日起推動「災害臨時短期安置補貼試辦計畫」試辦計畫到年底。記者劉星君／攝影

屏東縣來義鄉公所今舉行防災搬運車輛交車典禮，鄉長莊景星（第二排右六）宣布，推動「災害臨時短期安置補貼試辦計畫」，即日起試辦到年底。記者劉星君／攝影
屏東縣來義鄉公所今舉行防災搬運車輛交車典禮，鄉長莊景星（第二排右六）宣布，推動「災害臨時短期安置補貼試辦計畫」，即日起試辦到年底。記者劉星君／攝影

屏東縣來義鄉公所今舉行防災搬運車輛交車典禮，也宣布推動「災害臨時短期安置補貼試辦計畫」，即日起試辦到年底。記者劉星君／攝影
屏東縣來義鄉公所今舉行防災搬運車輛交車典禮，也宣布推動「災害臨時短期安置補貼試辦計畫」，即日起試辦到年底。記者劉星君／攝影

屏東 豪雨 補貼

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