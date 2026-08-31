聽新聞
0:00 / 0:00
高雄鬧區又出現巨大天坑 議員嘆：高雄人怎受得了？
連日大雨不停，高雄市仁武區京文街近京富路口傳出路面下陷，國民黨議員許采蓁今早在議會質問「天坑」議題，不久就接獲前鎮區民權二路與廣西路又出現巨大坑洞，自來水如噴泉般湧出，直嘆「太瞎了」。高市工務局表示，經開挖釐清出現坑洞的原因是自來水管線破損，已請自來水公司進行搶修。
高雄市議會今天進行市長施政報告及質詢，國民黨團多名議員緊盯防洪治水議題，督促市府要進一步改善積淹水。除淹水外，議員許采蓁關心雨後道路頻繁出現的坑洞問題。
許采蓁說，市長陳其邁曾經發豪語，說要讓高雄擁有「東京品質的道路」，這次豪雨過後，各地道路出現多處坑洞，實際數量市府未公布，她從新聞報導整理得知，8月24日至8月27日，短短4天就有10個天坑，沒報導的不知道有多少。
質詢結束後，議員許采蓁接獲通報，指稱民權二路與廣西路口路面出現大坑洞，立即前往現場會勘。許采真無奈說，今天早上才剛質詢完，廣西路馬上就出現超大天坑，高雄人怎受得了？想來想去，還是覺得太瞎了！
高市工務局表示，民權二路與廣西路口路面凹陷，經開挖釐清係屬自來水管線破損。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。