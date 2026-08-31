高雄鬧區又出現巨大天坑 議員嘆：高雄人怎受得了？

連日大雨不停，高雄市仁武區京文街近京富路口傳出路面下陷，國民黨議員許采蓁今早在議會質問「天坑」議題，不久就接獲前鎮區民權二路與廣西路又出現巨大坑洞，自來水如噴泉般湧出，直嘆「太瞎了」。高市工務局表示，經開挖釐清出現坑洞的原因是自來水管線破損，已請自來水公司進行搶修。

高雄市議會今天進行市長施政報告及質詢，國民黨團多名議員緊盯防洪治水議題，督促市府要進一步改善積淹水。除淹水外，議員許采蓁關心雨後道路頻繁出現的坑洞問題。

許采蓁說，市長陳其邁曾經發豪語，說要讓高雄擁有「東京品質的道路」，這次豪雨過後，各地道路出現多處坑洞，實際數量市府未公布，她從新聞報導整理得知，8月24日至8月27日，短短4天就有10個天坑，沒報導的不知道有多少。

質詢結束後，議員許采蓁接獲通報，指稱民權二路與廣西路口路面出現大坑洞，立即前往現場會勘。許采真無奈說，今天早上才剛質詢完，廣西路馬上就出現超大天坑，高雄人怎受得了？想來想去，還是覺得太瞎了！

高市工務局表示，民權二路與廣西路口路面凹陷，經開挖釐清係屬自來水管線破損。

高雄市前鎮區民權二路與廣西路口出現一處大坑洞，初步釐清是自來水管線破損引起。圖／許采蓁服務處提供