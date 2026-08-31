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馬祖加碼平日國旅補助 新台馬輪船票買去程送回程

中央社／ 連江縣31日電

連江縣政府今天宣布，配合觀光署9月起的平日國旅補助，基隆馬祖航線「新台馬輪」買去程送回程，北竿、東引、莒光鄉也加碼抽獎或贈品，均可與補助疊加使用。

連江縣政府今天於台北市舉行國旅補助馬祖加碼方案記者會，副縣長陳冠人指出，配合觀光署9月起的平日國旅補助，縣府攜手各鄉公所與業者推出加碼方案，涵蓋交通、購物、住宿、展演等，與國旅補助疊加後，每人最高可享新台幣1萬元以上折扣。

連江縣政府交通旅遊局發布新聞稿說明，國旅平日補助期間，交通船「新台馬輪」基隆馬祖航線，買去程送回程優惠，以親子臥鋪為例，1大1小來回最低僅需新台幣1680元。

購物方面，9月1日起至12月31日止，TWQR用戶於馬祖地區標示TWQR店家掃碼支付，單筆消費不限金額享10%現金或點數回饋；活動期間每用戶最高回饋500元，回饋總金額上限30萬元，額滿為止，縣內5間伴手禮、咖啡店業者也提供加碼折扣。

交旅局說明，國旅補助期間，各鄉均推出加碼內容，於北竿鄉住宿1晚或2晚贈送杯墊或漁夫帽；東引鄉持船票與證件，並完成打卡任務可換景點積木組；莒光鄉完成指定打卡任務，或具老兵身分可兌換紀念贈品，住宿則贈送杯套或娃娃盲盒等。

除交旅局外，連江縣文化處推出8場跨齡藝文節目淡季觀光票6折優惠；產業發展處委外經營的藍眼淚生態館，則提供門票折價。

交旅局強調，連江縣此次針對國旅補助加碼，串聯海上交通、各鄉活動、在地消費及特色體驗，一趟旅程享多重優惠，增加民眾到馬祖各島旅遊誘因。

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