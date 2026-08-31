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屏東潮州台日人偶交流 大子町雛人形特展9/1登場

中央社／ 屏東縣31日電

屏東潮州鎮與日本茨城縣大子町「雙邊開展」，6月潮州布袋戲展率先於日本登場，明天大子町雛人形特展也將於潮州日式歷史建築文化園區開幕，展開人偶主題台日交流。

「大潮友好－茨城縣大子町雛人形特展」明天正式開展，展期至明年1月3日。明天上午10時將於潮州日式歷史建築文化園區舉辦開幕式，開放感興趣民眾參與導覽解說。

潮州鎮公所主任秘書王建元表示，感謝大子町公所，將當地珍貴且具代表性的雛人形跨海運送至潮州，讓潮州鎮民以及國內外遊客，都能在台近距離欣賞日本傳統文化，感受大子町獨特魅力。

潮州鎮公所表示，展覽包含日本女兒節娃娃，搭配大子町特有百階雛祭影像，即通往神社的百級階梯擺滿女兒節娃娃。現場也規劃拍照打卡區，讓參觀民眾在認識日本傳統工藝同時，深入了解這座擁有袋田瀑布、山林與溫泉等豐富觀光資源的小鎮。

潮州鎮公所表示，「雙邊開展」以傳統人偶為主題，今年6月潮州於大子町舉辦「潮州鎮布袋戲展」，將台灣傳統戲曲文化帶到日本，當中也包含展現屏東多元族群文化戲偶，身著委託原民藝師所製的排灣傳統服飾。

潮州鎮公所提及，近年與日本交流日益密切，從茨城縣金賞樂隊「水戶Bluestone行進樂隊」2度來潮州演出、茨城縣茨城町商工會來訪，潮和國小與茨城縣教育機構遠端語言交流，持續加深雙方交流。

潮州 屏東 台日

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