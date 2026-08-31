高雄沿海地區全泡在水中 同黨議員黃明太怒嗆陳其邁「治水零分」

近日低壓帶及西南風造成高雄沿海地區積淹水嚴重，民進黨議員黃明太不滿淹水問題已經存在幾十年，這次茄萣、阿蓮等五區全淹水，還讓國民黨市長參選人柯志恩一度受困水中，根本是「治水零分」。陳其邁說，茄萣大排、玉庫排水經費均已到位，二仁溪水患也有逐步改善。

高市議會今天進行市長施政報告及質詢，北高雄茄萣、湖內、路竹、阿蓮及田寮等區水患嚴重，選區議員黃明太情緒激動，砲轟市府治水不力。

黃明太抱怨，田寮月世界淹水一樓高、阿蓮玉庫要游泳過去、路竹下坑水深會淹死人、湖內西北五里一樣淹、茄萣變成孤島，8年完全沒有任何治水功能；大湖埤排水護岸受損侵蝕私人土地，兩年多來，新護岸只施作不到100公尺，一問竟然是沒錢。

「阿蓮玉庫三台抽水機竟壞兩台，水利局怎樣維護的，笑破人家的嘴！」黃明太氣憤說，玉庫淹水導致國民黨參選人柯志恩車子泡水受困，他現在遇上颱風、大雨都不敢睡覺，根本是治水零分。

黃明太表示，茄萣淹水可靠施作閘門解決，但經費4億元的時候不做，一路漲6億元、10億元，以後可能還變20億、30億，難道百姓安全不重要嗎？吳郭魚、虱目魚、鰻魚等魚塭全因淹水變成雜魚池，損失不是每戶3萬、5萬補助可以解決，連百姓財產安全都無法維護，政府乾脆收起來。

陳其邁說明，阿蓮玉庫排水總經費需要13.8億元，興建滯洪池與抽水站可解決淹水，中路橋之前有積淹水，此處也是屬於二仁溪治水，這幾年有逐步改善。田寮位處二仁溪中游，不是只靠抽水機，河道堤岸加高經費已經到位。此外，茄萣金鑾宮沒下雨也淹水的原因是7月天文大潮造成，水利署已核定茄萣大排11億元預算，希望可以增設30cms抽水站及水閘門，以大幅度降低水患。

黃明太質詢時間已到還飆罵不休，最後陳其邁臉色凝重表示，相較凱米颱風淹水面積888公頃，此次短時強降雨的淹水面積大幅度縮減至188公頃，會持續努力治水。