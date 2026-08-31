高雄梓官雨災水深及腰…經濟、農業部長南下考察 賴瑞隆提治水新戰略

高雄8月22日以來連降多日豪雨，梓官區典寶社區淹水達腰部，國民黨市長參選人柯志恩26日邀請水利專家、前內政部長李鴻源考察治水成效後，今早立委邱志偉、民進黨市長參選人賴瑞隆則邀經濟部長龔明鑫、農業部長陳駿季南下，賴瑞隆稱讚典寶溪非對稱治理工程有效，但治理工程沒終點，他喊出「精準治水、韌性治城」全新戰略，強調治水要走向整體流域治理。

典寶溪曾於2024年凱米颱風暴漲，水漫過堤防造成流域周邊淹滿黃泥水，市府水利局事後針對典寶溪排水及大遼排水的防洪牆加高，盼改善水患，不過此次豪雨，仍造成典寶橋周邊社區23日傍晚淹水，水深及腰，水勢直到隔天清晨1點才消退。

立法院經濟委員會今由召委邱志偉安排考察高雄8月下旬豪雨水患及災損情形。立委賴瑞隆與經濟部長龔明鑫、農業部長陳駿季及中央內政部、地方等單位，自梓官出發，依序前往岡山、永安等區，針對北高雄治水量能、農漁業災損及後續工程逐案檢討。

市政府水利局說明，本波8月22日至26日豪雨，北高雄多區達超大豪雨等級，梓官最大24小時雨量539毫米、橋頭及彌陀達540毫米，梓官事件累積雨量更達1101毫米。

賴瑞隆指出，高雄的26座滯洪池此次皆發揮成效，因此他也請水利局持續提列計畫，包含預計向中央爭取13.8億元經費的土庫流域整體工程、擬爭取5.1億元的北溝流域治理計畫，他再請中央支持，盼全力推進全區滯洪池建設。

賴瑞隆也傳達地方里長及民眾建議，請相關單位評估典寶溪分洪可能性。他指出，自己與邱志偉等立委隊友先前已共同成功爭取畜牧業救助、農漁業災損現金救助及低利貸款，這次再度請農業部評估延長貸款免息期間，並以最優、寬、簡、速的原則協助，進一步減輕受災農漁民復耕、復養及資金壓力。

賴瑞隆說，高雄與中央合作完成如典寶溪約3.8億元非對稱治理工程，本次證明相關建設投資展現效果。他也喊出「精準治水、韌性治城」全新戰略，強調未來治水要從過去的單點改善，進一步走向整體流域治理，整合各項防汛硬體，提升城市防災韌性。

暴雨狂襲，高雄典寶溪水位快速暴漲，雨水來不及宣洩，蚵仔寮嘉展路民宅水淹逾1公尺。記者劉學聖／攝影

立法院經濟委員會今由召委邱志偉安排考察高雄8月下旬豪雨水患及災損情形。立委賴瑞隆與經濟部長龔明鑫、農業部長陳駿季盤點治水經費及後續優先施作項目。圖／賴瑞隆團隊提供

立法院經濟委員會今由召委邱志偉安排考察高雄8月下旬豪雨水患及災損情形。立委賴瑞隆與經濟部長龔明鑫、農業部長陳駿季盤點治水經費及後續優先施作項目。圖／賴瑞隆團隊提供

高雄蚵仔寮嘉展路受到典寶溪上漲影響大淹水，8月23日晚間水深近一公尺及腰，民眾欲哭無淚。聯合報系資料照