快訊

大寶蔣得立建中休學赴美留學 蔣萬安曝原因：我跟太太都支持

記得帶傘！7縣市豪大雨特報 恐一路下到明天

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄強化綠鬣蜥防治 9月起每隻成蜥可換300元禮券

中央社／ 高雄31日電

高雄綠鬣蜥防治升級，農業局表示，9月起強化成體移除，持有效捕捉識別證者送交符合規定的成體綠鬣蜥，每隻可獲300元禮券，將人力優先投入成體移除，才能有效降低繁殖量。

高雄市農業局今天發布訊息表示，配合中央政策及綠鬣蜥生態特性，9月起進一步強化成體移除，將防治重點由追求「移除數量」，轉向「降低繁殖量」，以吻肛長30公分以上個體為優先目標，降低野外族群持續繁衍及擴散。

農業局表示，綠鬣蜥幼體在野外面臨捕食、食物及環境變化等生存壓力，第一年存活率相對較低，並非所有幼蜥都能順利成長。相較之下，已具繁殖能力的成體才是族群持續增長的關鍵。

農業局指出，因此防治成效不能只看「抓了多少隻」，更要重視「抓到什麼階段的個體」，將有限人力優先投入成體移除，避免「抓小漏大」，才能有效降低後續繁殖量。

綠鬣蜥每年約10月至次年2月進入繁殖季，期間雄蜥體色可能轉為較鮮豔的橘紅色，領域及求偶行為也較明顯，可作為掌握成體活動及繁殖熱點的線索；成熟雌蜥更是族群控制的重要關鍵。

為擴大民間參與及強化移除量能，農業局已辦理5梯次捕捉人員訓練，共626人完成訓練並取得捕捉識別證。9月起，持有效捕捉識別證者送交符合規定的成體綠鬣蜥，每隻可獲300元禮券。南部縣市也將採一致的成體移除禮券兌換方式，強化區域聯防。

高雄市截至今年8月25日，累計移除綠鬣蜥2萬7654隻，其中鳥松區9661隻最多，其次為大寮區4145隻、林園區3644隻。

綠鬣蜥 高雄 禮券

延伸閱讀

鼓勵毛孩身分登記 農業部祭出3萬張300元寵物券

整理包／毛孩完成寵物登記爽抽300元！抽獎加碼健檢補助一次看

台北 228 公園「吉祥物」遭釣食，外來種「鱷雀鱔」在台棄養經過

防鳥誤撞 新北公車亭貼點狀標防「窗殺」

相關新聞

高雄梓官雨災水深及腰…經濟、農業部長南下考察 賴瑞隆提治水新戰略

高雄8月22日以來連降多日豪雨，梓官區典寶社區淹水達腰部，國民黨市長參選人柯志恩26日邀請水利專家、前內政部長李鴻源考察治水成效後，今早立委邱志偉、民進黨市長參選人賴瑞隆則邀經濟部長龔明鑫、農業部長陳駿季南下，賴瑞隆稱讚典寶溪非對稱治理工程有效，但治理工程沒終點，他喊出「精準治水、韌性治城」全新戰略，強調治水要走向整體流域治理。

路竹火車站即將拆除重建 地方不捨

一九六六年完工的台鐵高雄路竹車站曾是鹽業集運的重要據點，但建築老舊受損，下月將發包拆除，地方不捨走入歷史，已啟動田野調查；另，台南官田區拔林車站是無站員的招呼站，南科效應使通勤需求大增，正興建跨站式天橋。

雙鐵共構 橋頭舊站登錄歷史建築

全台原有八座挑高式混凝土平頂火車站，橋頭車站是其中一座，且是官鐵和私鐵共構，窄軌和寬軌並存的車站。高雄捷運紅線規畫時，地方文史人士有高度共識，希望不要影響火車站，所以出現台鐵與高捷共構的特殊場景，橋頭火車站停用的舊站房已登錄高雄市歷史建築。

星期評論／天坑數目蓋牌 不代表危機不在

連日豪雨，高雄前鎮區出現「天坑」吞噬挖土機，中華路有公車輪胎陷入坑洞，大學南路也出現狹長天坑，市區道路至今仍可見大小坑洞，騎車經過如履薄冰；八年前「五千天坑」成高雄市長選戰逆轉關鍵，如今工務單位面對詢問避談天坑數據，但道路遇豪雨易淘空是事實，避答仍遮掩不了路面維護欠缺的基本功。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。