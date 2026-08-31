高雄強化綠鬣蜥防治 9月起每隻成蜥可換300元禮券

高雄市綠鬣蜥防治升級，農業局表示，9月起強化成體移除，持有效捕捉識別證者送交符合規定的成體綠鬣蜥，每隻可獲300元禮券，將人力優先投入成體移除，才能有效降低繁殖量。

高雄市農業局今天發布訊息表示，配合中央政策及綠鬣蜥生態特性，9月起進一步強化成體移除，將防治重點由追求「移除數量」，轉向「降低繁殖量」，以吻肛長30公分以上個體為優先目標，降低野外族群持續繁衍及擴散。

農業局表示，綠鬣蜥幼體在野外面臨捕食、食物及環境變化等生存壓力，第一年存活率相對較低，並非所有幼蜥都能順利成長。相較之下，已具繁殖能力的成體才是族群持續增長的關鍵。

農業局指出，因此防治成效不能只看「抓了多少隻」，更要重視「抓到什麼階段的個體」，將有限人力優先投入成體移除，避免「抓小漏大」，才能有效降低後續繁殖量。

綠鬣蜥每年約10月至次年2月進入繁殖季，期間雄蜥體色可能轉為較鮮豔的橘紅色，領域及求偶行為也較明顯，可作為掌握成體活動及繁殖熱點的線索；成熟雌蜥更是族群控制的重要關鍵。

為擴大民間參與及強化移除量能，農業局已辦理5梯次捕捉人員訓練，共626人完成訓練並取得捕捉識別證。9月起，持有效捕捉識別證者送交符合規定的成體綠鬣蜥，每隻可獲300元禮券。南部縣市也將採一致的成體移除禮券兌換方式，強化區域聯防。

高雄市截至今年8月25日，累計移除綠鬣蜥2萬7654隻，其中鳥松區9661隻最多，其次為大寮區4145隻、林園區3644隻。