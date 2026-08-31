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屏東無形文化資產審議添成果 南州迎王祭等獲登錄

中央社／ 屏東縣31日電

屏東縣府公布無形文化資產審議結果，新增3項登錄並認定6位保存者及3個保存團體；其中，南州迎王平安祭典獲登錄，繼東港及小琉球後，屏東三大迎王祭典皆列文化資產。

縣府今天發布新聞稿表示，無形文化資產分為傳統表演藝術、傳統工藝、民俗、傳統知識與實踐等類別，今年新增3項登錄並認定6位保存者及3個保存團體。歌仔戲藝師鄭雅升憑藉精湛演技與深厚唱腔功底，成為明華園當家花旦，獲增列為歌仔戲保存者；鄭雅升夫婿陳勝在於2020年即獲登錄歌仔戲保存者，兩人長年投入歌仔戲演出、教學與推廣，肩負傳統戲曲傳承使命。

在原住民傳統表演藝術及工藝類，劉庭（ljaljalipuljaljuyan）增列為「排灣族歌謠」保存者；洪翠英（tjinuai padjulu）、王春玉（nanu paljuvaq）獲增列為「排灣族歌樂enelja」保存者。方福明（kamuzipeljeng ）、沈安日（Kapang livulivuwan）兩人，則獲認定為傳統工藝保存者。

另外，屏東縣五溝水守護協會依循傳統儀式流程，舉辦萬巒五溝水殲炮城獲認定為保存團體，而南州迎王平安祭典此次登錄，並認定溪洲代天府為保存團體，更完整保存屏東深厚的迎王信仰與文化脈絡；六堆地區行之有年的供花知識與民俗療法「盤花與花包」獲登錄，並認定福善堂為保存團體。

屏東縣文化資產保護所表示，此次審議通過涵蓋閩南、客家及原住民族等多元族群文化，呈現屏東豐沛文化資產，也藉此鼓勵保存者與保存團體持續守護在地傳統文化與歷史記憶。此外，「屏東古蹟月」系列活動也將於9月陸續登場，透過研習營、走讀及展演等多元形式，帶領民眾認識文化資產，讓文化保存走入日常生活。

屏東 迎王 無形文化資產

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