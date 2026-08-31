高雄YouBike2.0添新車1200輛 預計11月上線服務

推動淨零減碳綠色運輸，高雄市交通局今天表示，將再投入965輛YouBike 2.0及235輛2.0E公共自行車共1200輛，預計今年11月將全數上線服務，投入後車輛數累計達1萬4306輛。

交通局今天新聞稿指出，高雄市YouBike2.0自民國109年營運至今，不僅站點數由831站增加至1500站，成長80%，年度騎乘量也突破2000萬大關。

交通局宣布，將再投入965輛YouBike 2.0及235輛2.0E公共自行車共1200輛，預計今年11月全數上線服務，投入後車輛數累計達1萬4306輛，其中2.0E電動輔助自行車就有2141輛。

市府統計，截至今年7月底，高雄市已建置1500處租賃站，累計騎乘人次突破9100萬次，今年平均每月使用人次約190萬，其中5月份使用人次更高達219萬次。顯示公共自行車已逐漸成為市民日常通勤及短程接駁的重要交通工具。

交通局表示，高雄YouBike2.0透過結合各種大眾運輸工具及優惠政策，包括399通勤月票、轉乘優惠及學生優惠等，共同響應節能減碳綠生活，目前累積減碳量已達1.5萬噸，未來將持續推廣自行車這項環保低碳綠色運具。

交通局也邀請市民參與「友愛接力」，凡於「滿站、無位」場站借車，或於「空站、無車」場站還車，各可獲得5元騎乘券，單次最高可拿10元回饋。