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扶輪公益網媒合澎湖惠民醫院獲贈電子鋼琴 成院民心靈伴侶

中央社／ 澎湖縣31日電

扶輪社公益網媒合下，今天一路從桃園經過5個扶輪社接力，輾轉捐贈一部電子鋼琴澎湖惠民醫院護理之家，將作為院民心靈療育最佳伴侶。

扶輪社3470地區公益網捐贈電子鋼琴儀式，今天在澎湖惠民醫院舉行，由扶輪公益網主委彭韻錚代表捐贈，惠民醫院院長胡彼得代表接受，並回贈感謝狀給扶輪社公益網，澎湖地區的馬公與海風等扶輪社在場見證。

胡彼得表示，最近從澎湖扶輪社得知扶輪社公益網，有很多資源可以利用，尤其音樂是一種很好溝通，兼具心靈療育；慶幸在澎湖地區扶輪社協助下，爭取到一部鋼琴，對護理之家院民是一大心靈禮物。

彭韻錚表示，扶輪社公益網內什麼東西都有，此次是澎湖在地的扶輪社得知惠民醫院需求，主動上公益網媒合，不到3分鐘找到新主人，桃園3501地區扶輪委員捐贈，並一路從桃園、新竹、嘉義等縣市接力協助，運抵澎湖，今天首度轉贈給惠民醫院護理之家。

彭韻錚表示，扶輪社公益網今年迄今已媒合有4萬多件，金額高達1億7000多萬元；未來只要有任何需求，可隨時上公益網尋求媒合，一定會儘速促成。

扶輪社公益網今天捐贈電子鋼琴後，並安排有林主杰與蔡明宏2人現場演奏「月亮代表我的心」等多首曲目，美妙樂聲讓在場院民沉浸沐受一場心靈療育。

澎湖 公益 鋼琴

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