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陳其邁最後市政質詢 藍送背包、綠送應援手燈

中央社／ 高雄31日電

高雄市長陳其邁今天最後一次議會市政質詢，國民黨團送上柯志恩的黃色背包，祝陳其邁當背包客環遊世界；民進黨團則送融合演唱會、台積電晶片及輕軌意象的手燈，象徵高雄「轉型有成」。

陳其邁今天在高市議會進行最後一次施政報告和接受市政質詢，依照往例，在50分鐘內向議會報告施政成果及未來方向，並在報告結尾時有感而發表示，祝福這座偉大城市進步的腳步一棒接一棒、高雄一定會更好，也感謝議員們給予他的支持與指教。

隨後在黨團質詢時間，國民黨黨團拿出國民黨高雄市長參選人柯志恩過去擔任外景主持人、出國工作時都會使用的黃色旅行背包，包內還有柯志恩寫的紙條：「其邁市長，高雄交給我，接下來換你繞著地球跑。」

國民黨團表示，陳其邁過去接受媒體訪問時，都提到自己這幾年幾乎都在工作，卸任後很想好好出去遊山玩水、環遊世界，因此送上這個旅行背包。柯志恩受訪時表示，陳其邁一路走來非常辛苦，希望卸任後能好好放鬆身心、走更長遠的路。

民進黨團則在質詢肯定陳其邁市政表現，並送融合演唱會、台積電晶片及輕軌意象的應援手燈，象徵高雄6年「轉型有成、成長有感」，期許城市持續發光發熱。

民進黨團總召江瑞鴻說，市府面對財政、產業轉型與重大建設等挑戰，仍穩健推動市政，最新民調顯示陳其邁施政滿意度達83.5%，且不同政黨支持者均有過半肯定，顯示6年施政成果已跨越政黨藩籬，獲得多數市民認同。

陳其邁 柯志恩 晶片 高雄 國民黨團

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