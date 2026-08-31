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豪雨致坍塌與土石鬆動 陳其邁：持續緊急應變處理

中央社／ 高雄31日電

高雄連日豪雨，小港區松富街發生擋土牆坍塌，壽山國中後方也出現邊坡土石鬆動，還導致停課。市長陳其邁今天說，持續緊急應變處理，技師也在評估中，會加速進行相關改善工程。

針對小港區松富街擋土牆坍塌，陳其邁今天在市議會接受媒體聯訪表示，這幾天持續緊急應變處理，包括道路封閉、人員撤離及側坡處理等，都在同步進行。目前側坡坍塌部分約40公尺，比較擔心會持續擴大。

陳其邁指出，目前上方有設置排水設施及帆布遮蔽，整體改善計畫須待雨勢稍緩後，才能進場施作。這幾天相關技師也不斷在做整體評估，市府會讓整個相關改善工程加速進行，讓市民避免不必要的風險。

受豪雨影響，壽山國中後方邊坡土石鬆動，因此壽山國中、壽山國小及壽山國小附設幼兒園今天均停止上課，以維護安全。陳其邁提到，壽山本就屬於側坡滑動風險較高的地方，校長發現後立刻通報市府，同步採取緊急應變措施。

陳其邁指出，今天包括大地技師、結構技師都會進場評估；教育局昨天晚上已啟動應變計畫。目前要看評估的結果及風險，如果無法確保安全，不排除改到其他地方上課，將視今天評估結果是否存在致災風險再做決定。

陳其邁今天到市議會進行施政報告與質詢，這也是任內最後一次施政報告。他說，感謝市民和議會的支持，讓市府在這6年不斷推動改革，讓高雄可以更好。

陳其邁表示，市政一定會碰到困難或問題，就面對、解決。他一直戒慎恐懼，「所以為什麼說當了市長以後，睡覺的品質都很不好，尤其在下雨的時候，更是都睡不著。」局處首長也要謙虛聆聽民意，不怕困難和問題，就怕問題不解決。

陳其邁 豪雨 擋土牆 高雄

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