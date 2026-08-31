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高雄YouBike2.0新車1200輛上線 1500站年度騎乘輛破2000萬次
高雄市交通局今天上午宣布為推動淨零減碳綠色運輸，再投入YouBike965輛YouBike 2.0及235輛2.0E公共自行車共1200輛，預計今年11月將全數上線服務，全市1500站共成長80%，年度騎乘量突破2000萬次。
高市交通局指出，YouBike2.0自109年營運至今，至今年7月底，站點數由831站增加至1500租賃站，累計騎乘人次突破9100萬次，今年平均每月使用人次約190萬，其中5月份使用人次更高達219萬次。
為推動淨零減碳綠色運輸，高市府再投入965輛YouBike 2.0及235輛2.0E公共自行車共1,200輛，預計今年11月將全數上線服務。
交通局表示，高雄YouBike2.0結合各大眾運輸工具及優惠政策，包括399通勤月票、轉乘優惠及學生優惠等，此外，凡於「滿站／無位」場站借車，或於「空站／無車」場站還車，各可獲得5元騎乘券，單次最高可拿10元回饋。
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